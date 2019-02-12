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Justiça

Indenização de R$ 5 mil após encontrar mosca em lata de legumes no ES

Caso ocorreu em Vitória; Justiça determinou indenização por danos morais

Publicado em 

11 fev 2019 às 21:15

Publicado em 11 de Fevereiro de 2019 às 21:15

Consumidor compra lata de legumes e percebe "corpo estranho" Crédito: Divulgação/TJES
Um consumidor, que relatou ter comprado unidade de seleta de legumes que veio com "corpo estranho" dentro da embalagem, será indenizado por danos morais e materiais. Após perícia realizada pela delegacia de defesa do consumidor, foi detectada a presença de um inseto no recipiente adquirido. 
> Professora que ameaçou criança de morte é condenada em Aracruz
De acordo com o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), o juiz da 1ª Vara Cível de Vitória considerou que as empresas envolvidas no caso, quais sejam o estabelecimento comercial que efetuou a venda e a empresa alimentícia, que fabricou o produto, seriam instituições de grande porte, que deveriam atentar para os padrões de higiene e saúde oferecidos aos clientes. 
Diante da não disponibilização de produtos de alta qualidade ao consumidor, ainda que fosse possível às empresas, o comprador lesado será indenizado na quantia de R$ 5 mil a título de danos morais, além do valor de R$ 1,64 pela compra da lata inutilizável.  
> Justiça condena o Estado em caso de aluno obrigado a ficar em escola

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