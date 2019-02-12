Indenização de R$ 5 mil após encontrar mosca em lata de legumes no ES

Um consumidor, que relatou ter comprado unidade de seleta de legumes que veio com "corpo estranho" dentro da embalagem, será indenizado por danos morais e materiais. Após perícia realizada pela delegacia de defesa do consumidor, foi detectada a presença de um inseto no recipiente adquirido.
De acordo com o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), o juiz da 1ª Vara Cível de Vitória considerou que as empresas envolvidas no caso, quais sejam o estabelecimento comercial que efetuou a venda e a empresa alimentícia, que fabricou o produto, seriam instituições de grande porte, que deveriam atentar para os padrões de higiene e saúde oferecidos aos clientes.
Diante da não disponibilização de produtos de alta qualidade ao consumidor, ainda que fosse possível às empresas, o comprador lesado será indenizado na quantia de R$ 5 mil a título de danos morais, além do valor de R$ 1,64 pela compra da lata inutilizável.