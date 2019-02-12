Indenização de R$ 5 mil após encontrar mosca em lata de legumes no ES

Um consumidor, que relatou ter comprado unidade de seleta de legumes que veio com "corpo estranho" dentro da embalagem, será indenizado por danos morais e materiais. Após perícia realizada pela delegacia de defesa do consumidor, foi detectada a presença de um inseto no recipiente adquirido.

Diante da não disponibilização de produtos de alta qualidade ao consumidor, ainda que fosse possível às empresas, o comprador lesado será indenizado na quantia de R$ 5 mil a título de danos morais, além do valor de R$ 1,64 pela compra da lata inutilizável.