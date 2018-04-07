Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Corpo de Bombeiros

Incêndio na Serra: 80% do galpão foi atingido pelo fogo

De acordo com capitão do Corpo de Bombeiros, a maior parte da empresa terá que ser reconstruída. Trabalho de combate às chamas deve durar o dia todo

Publicado em 07 de Abril de 2018 às 13:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2018 às 13:15
Pelo menos 80% da empresa de logística SerraPark ficou com a estrutura comprometida depois que um incêndio atingiu o local na madrugada deste sábado (07). O fogo tomou conta do galpão da empresa, que armazenava cosméticos, medicamentos e eletrodomésticos. O Corpo de Bombeiros trabalha para tentar conter as chamas.
De acordo com o capitão do Corpo de Bombeiros Antônio Severino, a maior parte da empresa terá que ser reconstruída. Pelo menos 15 militares atuam no combate ao incêndio, em um trabalho que deve seguir ao longo de todo o dia. As causas do incêndio só poderão ser determinadas após a perícia.
7862 - Patricia Scalzer - Incêndio na Serra - 80% do galpão foi atingido pelo fogo - 0.59s - 07-04-18.mp3
VEJA GALERIA DE IMAGENS
"O fogo ainda está muito intenso. Estamos fazendo o combate com três viaturas e um carro-tanque. O combate deve durar o dia todo. A princípio terá que reconstruir a maior parte da empresa. A parte da frente, cerca de 4 mil metros quadrados, foi tomada pelo fogo. A estrutura era de vigas de aço que foram deformadas", explicou o capitão Antônio Severino, do Corpo de Bombeiros.
Ainda não se sabe o que provocou o incêndio. Os bombeiros trabalham para impedir que o fogo se alastre para uma área anexa ao galpão.
"Só a perícia vai poder mencionar as causas do incêndio e onde o fogo começou. O teto do galpão desabou e a maior parte da empresa, uns 80%, foi atingida pelo fogo. Tem uma pequena parte, anexa ao galpão, que não foi atingida pelas chamas e está sendo preservada", afirmou o capitão.
Somente depois que o incêndio for controlado e a área estiver fria que a Defesa Civil irá avaliar a estrutura e possíveis danos causados.
Com informações de Rafael Silva Freitas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cadela é resgatado após três dias preso em buraco na zona rural de Venda Nova
Vídeo mostra resgate de cadela após três dias presa em mata de Venda Nova
Imagem de destaque
Por que o bilionário magnata do K-pop por trás do BTS pode ser preso?
Jogadores do Botafogo
Botafogo leva outro transfer ban na Fifa; diretor financeiro deixa SAF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados