Incêndio em vegetação atinge oficina mecânica na Serra

Um terreno com um galpão onde funcionava uma oficina automotiva, na Rua Palmares, em Barcelona, bairro da Serra, pegou fogo no fim da tarde desta sexta-feira (12). Bombeiros, que chegaram ao local por volta das 18h35, trabalham para conter o fogo que começou, até, a invadir a casa vizinha.

Segundo moradora da região, os vizinhos tiveram que retirar os móveis do local porque o fogo estava avançando de forma rápida. De acordo com ela, por consertar veículos, o galpão possuía materiais inflamáveis, como gasolina. Informações dão conta de que, às 19h06, o fogo já estava mais controlado, porém ainda não tinha acabado.

Questionado, o Corpo de Bombeiros informou que atendeu a ocorrência de incêndio em vegetação, que evoluiu rapidamente para um caso de fogo em imóvel, na noite desta sexta (12), no bairro Barcelona, na Serra. Moradores acionaram os bombeiros, avisando sobre o fogo que se espalhava em uma vegetação. Rapidamente, as chamas se alastraram para uma oficina de lanternagem, cujo foco de incêndio ficou reforçado por conta de o local abrigar diversos materiais inflamáveis.