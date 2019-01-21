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Laranjeiras

Incêndio em vegetação assusta moradores na Serra

O Corpo de Bombeiros foi ao local e descartou a possibilidade do fogo atingir residências

Publicado em 21 de Janeiro de 2019 às 00:09

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

21 jan 2019 às 00:09
Incêndio assusta moradores em Laranjeiras, na Serra Crédito: Jaqueline Fosse
Um incêndio em uma fazenda assustou moradores do bairro Laranjeiras, na Serra. O fogo teve início na noite deste domingo (20).
A moradora Jaqueline Fosse percebeu o incêndio por volta das 20h40. "Por conta do vento, temos medo do fogo se alastrar mais e atingir as residências nas proximidades", afirmou.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e uma equipe foi para o local para controlar o fogo. Segundo a assessoria, o incêndio ocorreu apenas em área de vegetação e não existe mais o risco de atingir residências.

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