Incêndio em vegetação assusta moradores na Serra

A moradora Jaqueline Fosse percebeu o incêndio por volta das 20h40. "Por conta do vento, temos medo do fogo se alastrar mais e atingir as residências nas proximidades", afirmou.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e uma equipe foi para o local para controlar o fogo. Segundo a assessoria, o incêndio ocorreu apenas em área de vegetação e não existe mais o risco de atingir residências.