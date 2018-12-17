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Incêndio em terreno assusta moradores em Vila Velha

O fogo atingiu um terreno que fica na avenida Saturnino Rangel Mauro e o Corpo de Bombeiros controlou as chamas durante a madrugada. Ninguém se feriu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2018 às 10:27

Publicado em 17 de Dezembro de 2018 às 10:27

Crédito:
Um incêndio em um terreno assustou moradores do bairro Praia de Itaparica no final da noite deste domingo (16). Segundo informações de testemunhas, o fogo começou a atingir o local por volta das 23h.
As chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros no início da madrugada. Moradores relataram que o local é usado por pessoas em situação de rua para dormir. Ninguém ficou ferido, segundo testemunhas.
O incêndio aconteceu na avenida Saturnino Rangel Mauro, que ficou fechada. Um caminhão do Corpo de Bombeiros foi utilizado no combate às chamas, como mostra um vídeo (veja abaixo) enviado pelo estudante Leandro Borini, de 23 anos. Próximo ao terreno, tem uma hamburgueria e prédios residenciais, mas o fogo não atingiu esses imóveis, de acordo com o Leandro.
"FIQUEI COM MEDO DE ATINGIR MINHA CASA"
O farmacêutico Edmilson Campagnaro falou sobre o medo de ter a casa atingida pelo fogo. "Minha filha avisou que estava sentindo cheiro de fiação queimada. Quando olhei pela janela vi que estava pegando fogo. Acredito que tinha muitos colchões ali dentro. Foi muito alto o fogo, na faixa de uns 30 metros de altura. Fiquei com medo de atingir minha casa", contou ele, que mora ao lado.
CORPO DE BOMBEIROS
O Corpo de Bombeiros informa, em nota, que atendeu a uma ocorrência de incêndio na noite deste domingo (16) na avenida Saturnino Rangel Mauro, na Praia de Itaparica, em Vila Velha. O fogo ocorreu em um antigo canteiro de obras, que vem sendo utilizado por moradores de rua. Os bombeiros foram até o local e conseguiram controlar as chamas, que já se aproximavam de uma lanchonete ao lado do terreno. Ninguém ficou ferido e não houve feridos.
OBRA PARADA
Segundo um dos donos do terreno, o local foi permutado com a construtora Decottignies, que pediu recuperação judicial. A obra de um condomínio está parada há três anos. 

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