Incêndio em lanchonete assusta moradores no Centro de Vitória

Incêndio atinge lanchonete no Centro de Vitória, na manhã desta quinta-feira (6) Crédito: Caique Verli

Um incêndio atingiu uma lanchonete localizada na Rua Barão de Monjardim, no Centro de Vitória , na manhã desta quinta-feira (6). De acordo com o Corpo de Bombeiros, a suspeita é de que o fogo tenha começado em uma fritadeira elétrica. Ninguém se feriu.

O estabelecimento fica no térreo de um prédio de três andares e os moradores ficaram assustados com a situação. Ninguém estava na lanchonete quando o fogo começou, por isso não há feridos.

O tenente do Corpo de Bombeiros Rainer Matos explicou que não há como afirmar que o fogo começou na fritadeira elétrica, mas que, quando chegaram ao local, era no objeto em que as chamas estavam concentradas.

"A gente se deparou com um incêndio em uma fritadeira. Nesse tipo de combate, a labareda está em cima do óleo, então a gente não joga água, fazemos a contenção desse fogo, isola ele usando uma toalha molhada, alguma coisa que faça esse isolamento. No caso, a gente usou um extintor de pó químico. Foi preservado cerca de 80% do comércio", explica o tenente.

A doméstica Maria José Batista, de 71 anos, estava em um dos andares quando tudo começou. "Estou na casa da minha filha, que mora em cima lanchonete. E aí do nada começou a subir aquele fumaceiro. Descemos correndo com as pernas bambas", conta.