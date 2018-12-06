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Sem feridos

Incêndio em lanchonete assusta moradores no Centro de Vitória

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a suspeita é de que o fogo tenha começado de uma fritadeira elétrica

Publicado em 06 de Dezembro de 2018 às 12:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 dez 2018 às 12:21
Incêndio atinge lanchonete no Centro de Vitória, na manhã desta quinta-feira (6) Crédito: Caique Verli
Um incêndio atingiu uma lanchonete localizada na Rua Barão de Monjardim, no Centro de Vitória, na manhã desta quinta-feira (6). De acordo com o Corpo de Bombeiros, a suspeita é de que o fogo tenha começado em uma fritadeira elétrica. Ninguém se feriu.
O estabelecimento fica no térreo de um prédio de três andares e os moradores ficaram assustados com a situação. Ninguém estava na lanchonete quando o fogo começou, por isso não há feridos.
O tenente do Corpo de Bombeiros Rainer Matos explicou que não há como afirmar que o fogo começou na fritadeira elétrica, mas que, quando chegaram ao local, era no objeto em que as chamas estavam concentradas.
"A gente se deparou com um incêndio em uma fritadeira. Nesse tipo de combate, a labareda está em cima do óleo, então a gente não joga água, fazemos a contenção desse fogo, isola ele usando uma toalha molhada, alguma coisa que faça esse isolamento. No caso, a gente usou um extintor de pó químico. Foi preservado cerca de 80% do comércio", explica o tenente.
> Carro pega fogo na Avenida Leitão da Silva em Vitória
A doméstica Maria José Batista, de 71 anos, estava em um dos andares quando tudo começou. "Estou na casa da minha filha, que mora em cima lanchonete. E aí do nada começou a subir aquele fumaceiro. Descemos correndo com as pernas bambas", conta.
O dono do local contou que a cozinha era nova e, de acordo com ele, tudo estava regular. A lanchonete funciona há dez meses. A Rua Barão de Monjardim precisou ficar interditada por cerca de 30 minutos até que os bombeiros terminassem os procedimentos.

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