Incêndio em Cariacica mobiliza bombeiros e helicóptero do NOTAer

Publicado em 4 de setembro de 2019 às 21:42
- Atualizado há 6 anos
Um incêndio na vegetação no bairro Cachoeirinha, dentro da Reserva de Duas Bocas, em Cariacica, mobilizou uma equipe do Corpo de Bombeiros e até o helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAer) nesta terça (3) e quarta-feira (4). As guarnições foram até o local e, por volta das 17h30 de terça-feira, tinham entendido que o fogo havia sido controlado.
Em novo sobrevoo na região nesta quarta-feira (4), um militar dos bombeiros verificou um foco de incêndio na base do morro, como rescaldo do dia anterior.
Como a floresta é densa e em local íngreme, o combate foi efetuado pelo Notaer com apoio terrestre de sete bombeiros, quatro policiais militares ambientais, um funcionário do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) e moradores da região.
Ao todo, 30 lançamentos de água foram realizado pelo helicóptero do Notaer no local. Equipes terrestres atuaram em duas frentes de combate e no final da tarde desta quarta-feira (4), os focos foram controlados, isolados e serão monitorados durante a noite, para o caso de necessidade de nova atuação.
Não há, até o momento, suspeitas do que possa ter causado o incêndio. Nenhuma casa foi atingida e ninguém ficou ferido.
