Duas casas de madeira ficaram completamente destruídas durante um incêndio na Rua Nossa Senhora dos Navegantes, no bairro Ilha das Flores, em Vila Velha, por volta das 6 horas deste sábado (24). Um adolescente de 15 anos ficou ferido.
O estudante Guilherme Dias Coelho estava dormindo no quarto com outros três irmãos: um menino de 10, e duas meninas, de 8 e 4 anos. Ao perceber a perna queimando, o adolescente acordou assustado. O trio estava em uma treliche.
Segundo Guilherme, o ventilador que estava no cômodo parou de funcionar, caiu e atingiu a colcha utilizada por ele. O rapaz acredita que o aparelho tenha esquentado e queimado a colcha usada por ele ao dormir. O fogo se alastrou para a cama onde as crianças estava.
Incêndio destrói duas casas e deixa adolescente ferido em Vila Velha
“O fogo queimou a minha perna e eu acordei assustado. Tirei meus irmãos correndo e acordei meus primos que moram na casa ao lado. A gente tentou apagar, mas já era tarde demais porque começou a pegar fogo nos fios, deu curto-circuito e explodiu tudo”, disse o estudante em entrevista à TV Gazeta.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e apagou as chamas. A cuidadora Fabiana Dias Coelho, 34 anos, é dona de uma das casas. A mãe de Guilherme não estava em casa na hora do incêndio. Ela costuma chegar na residência no início da manhã.
“Perdi tudo, mas graças a Deus estamos todos bem. Eu e meus filhos só estamos com a roupa do corpo. Vamos ter de dormir na casa de parentes agora”, disse Fabiana, após reencontrar os filhos.
A outra casa incendiada pertence a uma das irmãs dela. A dona do imóvel está em viagem para a Região Noroeste do estado. Na hora do incêndio, um casal de adultos estava na residência. Eles não ficaram feridos porque foram acordados por Guilherme.
SEM PERÍCIA
O Corpo de Bombeiros Militar informou que edificações eram de madeira. Os donos dos imóveis não solicitaram perícia e não há relatos das causas que levaram ao incêndio.
VIZINHOS DEVEM DEIXAR IMÓVEL
Vizinhos ao terreno que abrigava as casas incendiadas foram orientados pela Defesa Civil de Vila Velha a deixarem o imóvel onde moram por questões de segurança. O coordenador da Defesa Civil municipal, coronel Marcelo D’Isep, no entanto, disse que uma análise preliminar não apontou danos à estrutura. Os moradores deverão retornar na próxima segunda-feira (26).
“Nós avaliamos a questão da estrutura das casas incendiadas, mas houve destruição total. Mas como o calor também atingiu a edificação vizinha, orientamos os vizinhos, de um sobrado ao lado, a saírem de casa no fim de semana e na segunda-feira retornam”, disse.
O coordenador destacou que, como não será feita perícia por parte dos Bombeiros, não será possível certificar a causa do acidente.
“Segundo informações colhidas no local, as redes de água e luz das casas eram clandestinas. Às vezes, essas ligações não tem bitola do fio correta, não há direcionamento de carga e realmente pode provocar um curto circuito e originar um incêndio.