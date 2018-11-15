Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vila Velha

Incêndio destrói cozinha de hamburgueria em Soteco

Funcionários e vizinhos se reuniram para apagar as chamas, que tomaram conta do estabelecimento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 nov 2018 às 00:14

Publicado em 15 de Novembro de 2018 às 00:14

Hamburgueria pega fogo em Soteco Crédito: Facebook | @RicksBurger
Um incêndio destruiu a cozinha de uma hamburgueria no bairro Soteco, em Vila Velha. O fogo teve início na tarde desta quarta-feira (14), por volta das 17h45. Funcionários e vizinhos se reuniram para apagar as chamas, que tomaram conta do estabelecimento.
> Da falência ao sucesso: dono de hamburgueria conta sua trajetória
O diretor de marketing do Rick's Burguer, Wallace Aranha, informou que um vazamento de gás em um dos equipamentos deu início ao fogo, que se alastrou para a coifa e tubulação. "Chegamos a acionar o Corpo de Bombeiros, mas vizinhos e funcionários conseguiram conter as chamas, antes que tivesse mais danos".
Hamburgueria pega fogo em Soteco Crédito: Facebook | @RicksBurger
As chamas destruíram o sistema elétrico, o estoque de produtos e até o ar-condicionado ficou derretido. Wallace estima que o prejuízo chegue a R$ 100 mil. O proprietário da loja, Henrique Cesar Hellmeister, fez um post na página do Facebook do estabelecimento e relembrou a trajetória da hamburgueria.
"A loja tem seguro, mas teremos que fechá-la por algumas semanas. Vamos precisar trocar os equipamentos, como as coifas e os exaustores. Mas, se tudo der certo, como acreditamos, vamos abrir a loja no dia 23 de novembro", afirmou Wallace.
CARINHO DOS CLIENTES
A demonstração de carinho por parte dos clientes tem dado força à equipe. "Não estamos dando conta da quantidade de mensagens recebidas com oferta de ajuda de todas as formas, até para pintar a loja. Nosso clientes são parte da nossa família, da nossa história", conta Wallace.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados