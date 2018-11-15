Incêndio destrói cozinha de hamburgueria em Soteco

Hamburgueria pega fogo em Soteco Crédito: Facebook | @RicksBurger

Um incêndio destruiu a cozinha de uma hamburgueria no bairro Soteco, em Vila Velha . O fogo teve início na tarde desta quarta-feira (14), por volta das 17h45. Funcionários e vizinhos se reuniram para apagar as chamas, que tomaram conta do estabelecimento.

O diretor de marketing do Rick's Burguer, Wallace Aranha, informou que um vazamento de gás em um dos equipamentos deu início ao fogo, que se alastrou para a coifa e tubulação. "Chegamos a acionar o Corpo de Bombeiros, mas vizinhos e funcionários conseguiram conter as chamas, antes que tivesse mais danos".

Hamburgueria pega fogo em Soteco Crédito: Facebook | @RicksBurger

As chamas destruíram o sistema elétrico, o estoque de produtos e até o ar-condicionado ficou derretido. Wallace estima que o prejuízo chegue a R$ 100 mil. O proprietário da loja, Henrique Cesar Hellmeister , fez um post na página do Facebook do estabelecimento e relembrou a trajetória da hamburgueria.

"A loja tem seguro, mas teremos que fechá-la por algumas semanas. Vamos precisar trocar os equipamentos, como as coifas e os exaustores. Mas, se tudo der certo, como acreditamos, vamos abrir a loja no dia 23 de novembro", afirmou Wallace.

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