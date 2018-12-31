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Curto-circuito

Incêndio destrói casa no bairro São Gabriel, em Guarapari

Apenas um adolescente estava no local quando o fogo começou. Ele conseguiu escapar com vida.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2018 às 22:23

Publicado em 30 de Dezembro de 2018 às 22:23

Casa pegou fogo após curto circuito em cozinha Crédito: Reprodução
Um incêndio atingiu uma casa na tarde deste domingo (30) uma casa no bairro São Gabriel, em Guarapari. Apenas um adolescente de 16 anos estava no local, mas conseguiu sair antes que o fogo se alastrasse. Vizinhos prestaram o socorro e chamaram os bombeiros.
A dona da casa, Jacira Novaes Braz, 33, e a filha de 19 anos estavam trabalhando quando receberam a notícia por volta das 15 horas. De acordo com ela, o marido, 43, estava em casa com o filho, mas precisou sair e deixou o menino tomando banho.
Durante a ausência do pai, o menino sentiu o cheiro de fumaça e saiu correndo para pedir ajuda aos vizinhos. Eles chamaram os bombeiros, que conseguiram apagar o fogo, mas a família acabou perdendo a maior parte de seus pertences nas chamas. O marido informou que foi avisado pelo Corpo de Bombeiros que o incêndio teria sido causado por um curto-circuito na cozinha. De acordo com a proprietária, a casa estava quase quitada e agora a família terá que recomeçar.
O Corpo de Bombeiros informou por meio de nota que o local precisou ser interditado devido ao tamanho do estrago provocado pelo fogo. A família informou que ficará abrigada na casa de parentes. 

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