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Ilha de Santa Maria

Incêndio de grandes proporções atinge bar em Vitória

Segundo moradores, uma mulher grávida queimou o pé e foi socorrida para um hospital
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

16 fev 2019 às 13:05

Publicado em 16 de Fevereiro de 2019 às 13:05

Incêndio em bar na Ilha de Santa Maria, em Vitória Crédito: Eduardo Dias
Um incêndio de grandes proporções atingiu um bar na Ilha de Santa Maria, em Vitória, na manhã deste sábado (16). Moradores contaram que o fogo começou no primeiro andar, mas subiu para uma casa que fica em cima do estabelecimento. Ainda segundo testemunhas, uma mulher grávida queimou o pé e foi socorrido para um hospital.
Um cliente do bar, que preferiu não se identificar, contou que a mulher grávida trabalha no estabelecimento. Segundo ele, ela estava na cozinha preparando um prato quando o fogo começou. Ela gritou e populares a socorreram.
O cliente disse ainda que as chamas podem ter começado devido a um problema na mangueira da botija de gás.  
O estabelecimento fica na rua Rua Álvaro Sarlo. Caminhões do Corpo de Bombeiros estão atendendo a ocorrência. Duas ambulâncias do Samu também estão no local prestando atendimento.
Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros Militar informou que foi acionado para atender uma ocorrência de incêndio em uma cervejaria. Quatro guarnições foram deslocadas para o controle das chamas, que está em andamento.
"Há informações de feridos que teriam sido socorridos por populares. Não temos notícias de quantas pessoas foram atingidas e nem identificação", finalizou a nota.
VEJA VÍDEO
(Com informações de Eduardo Dias, da CBN Vitória)

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