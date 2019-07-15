NA Serra

Incêndio atinge vegetação rasteira no alto do Mestre Álvaro

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fato aconteceu por volta das 14h deste domingo (14) e as chamas se extinguiram sozinhas durante a noite

Publicado em 15 de julho de 2019 às 13:04 - Atualizado há 6 anos

Morador de Serra Sede fotografa incêndio no morro do Mestre Álvaro, que atingiu a vegetação no alto da pedra na tarde deste domingo (14) Crédito: Internauta/Gazeta Online

Um incêndio atingiu a vegetação na região do Mestre Álvaro, na Serra, na tarde deste domingo (14). De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, o fogo afetou a área de plantas rasteiras na parte alta da pedra e, apesar de a equipe não conseguir ter acesso ao local, o fogo se apagou naturalmente durante a noite. Não há informações sobre o que teria causado as chamas.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada sobre o incêndio por volta das 14h deste domingo e as guarnições realizaram o controle para que as chamas não chegassem perto de área residencial. Um morador de Serra Sede registrou o fogo (imagem acima), que foi avistado de longe.

Devido às chamas terem começado na parte da vegetação que fica no alto da pedra, não foi possível que uma equipe subisse, mas o trabalho continuou até o início da noite. Os bombeiros afirmam que não havia risco do incêndio se propagar para outras áreas e que ele apagou naturalmente durante a noite.





