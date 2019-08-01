Home
Incêndio atinge vegetação em Vitória

O fogo foi apagado por uma guarnição do Corpo de Bombeiros, que foi acionado por volta das 16h30

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 1 de agosto de 2019 às 21:46

 - Atualizado há 6 anos

Incêndio em Santa Lúcia Crédito: Ouvinte Rosa | CBN Vitória

Um incêndio atingiu a vegetação de um morro localizado em Santa Lúcia, em Vitória, no final da tarde desta quinta-feira (1). De acordo com o Corpo de Bombeiros, que foi acionado por volta das 16h30, o fogo foi apagado pela guarnição do Auto Bomba Tanque Salvamento (ABTS).

