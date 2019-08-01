Santa Lúcia

Incêndio atinge vegetação em Vitória

O fogo foi apagado por uma guarnição do Corpo de Bombeiros, que foi acionado por volta das 16h30

Publicado em 1 de agosto de 2019 às 21:46 - Atualizado há 6 anos

Incêndio em Santa Lúcia Crédito: Ouvinte Rosa | CBN Vitória

Um incêndio atingiu a vegetação de um morro localizado em Santa Lúcia, em Vitória, no final da tarde desta quinta-feira (1). De acordo com o Corpo de Bombeiros, que foi acionado por volta das 16h30, o fogo foi apagado pela guarnição do Auto Bomba Tanque Salvamento (ABTS).

Não há registros de feridos ou danos a imóveis.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta