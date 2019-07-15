Tucum

Incêndio atinge vegetação em Cariacica

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi acionada por volta das 16h30. Não há vítimas

Publicado em 15 de julho de 2019 às 23:09 - Atualizado há 6 anos

Incêndio atingiu vegetação em Cariacica Crédito: Eder Saveli | Internauta

Um incêndio atingiu uma área de vegetação no Bairro Tucum, em Cariacica, na tarde desta segunda-feira (15).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi acionada por volta das 16h30 e as chamas já foram controladas. Não há vítimas.

