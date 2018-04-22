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Fogo!

Incêndio atinge três galpões na Associação de Catadores em Vitória

Membros da associação afirmam que o fogo começou por volta das 18h20

Publicado em 21 de Abril de 2018 às 23:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 abr 2018 às 23:38
Incêndio atinge Associação dos Catadores em Vitória Crédito: Vitor Jubini
Um incêndio atingiu a sede da Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis da Ilha de Vitória, no bairro Itararé, no início da noite deste sábado (21). De acordo com membros da associação, que ainda estão no local, o fogo atingiu três dos quatro galpões existentes, sendo dois inteiros e um parcialmente.
A associada Angela Cristina Barbosa dos Santos conta que o incêndio teve início por volta das 18h20, mas afirma uma equipe do Corpo de Bombeiros já está no local tentando conter as chamas. Para ela, o fogo pode ter origem criminosa.
A empresa que cuida dos alarmes me ligou para dizer que o alarme foi acionado. Devem ter entrado para roubar, acionaram o alarme, se assustaram e colocaram fogo, suspeita ela. O local possui câmeras de segurança. 
Por volta das 20h45, catadores ainda tentavam recuperar alguns recicláveis na rua do lado de fora da Associação.
O Corpo de Bombeiros enviou equipes para o local ainda vai investigar o que pode ter provocado o incêndio.  O local será periciado amanhã e o laudo deve ficar pronto em 20 dias.
 

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