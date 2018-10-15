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Incêndio atinge padaria em Jardim Camburi nesta segunda-feira

De acordo com o proprietário da padaria, uma fritadeira teria explodido e causado o incêndio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 out 2018 às 11:19

Publicado em 15 de Outubro de 2018 às 11:19

Incêndio atinge padaria em Jardim Camburi, Vitória Crédito: Barbara Oliveira
Um incêndio em uma padaria que fica perto do Hospital e Maternidade Santa Paula, em Jardim Camburi, Vitória, assustou moradores e também o padeiro, que estava sozinho no momento em que tudo começou, por volta das 3h40 desta segunda-feira (15).
De acordo com o proprietário da padaria, uma fritadeira teria explodido e causado o incêndio. A rua em frente ao estabelecimento ficou interditada e o Corpo de Bombeiros foi ao local para monitorar a estrutura.
Segundo o tenente Rainer, do Corpo de Bombeiros, a equipe chegou ao local por volta das 3h40 e encontrou labaredas que consumiram a maior parte do segundo andar do prédio. O tenente disse ainda que não há confirmações sobre o que causou o incêndio.
"Na parte inferior a gente achou alguns pontos que podem ter sido o início do processo de incêndio, porém nós não temos como precisar o que é exatamente. A perícia vai ser a equipe qualificada para esclarecer esse ponto. Chegando na parte superior, a gente tinha um ambiente tomado. Em cima tinha um depósito de matéria-prima e papéis, e ainda tem um pouco de fumaça, mas está tudo controlado", esclarece.
Com informações de André Falcão

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