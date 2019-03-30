Incêndio atinge dois carros estacionados na Mata da Praia

O incêndio começou por volta de 14 horas, no bairro Mata da Praia, em Vitória Crédito: Reprodução

Um incêndio atingiu dois carros na Mata da Praia, em Vitória, por volta de 14 horas deste sábado (30). Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido.

Três carros estavam estacionados em frente a uma empresa de eventos e produção audiovisual. A equipe do Corpo de Bombeiros que foi até o local não soube informar em qual dos veículos o incêndio começou.

Assim que o fogo teve início, as chamas se espalharam rapidamente. Dos três veículos parados, o incêndio atingiu dois deles. Um era da própria empresa e o outro era de um funcionário que deixou o carro no local.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma perícia vai ser realizada para identificar as causas do incêndio. Para controlar o fogo, os bombeiros utilizaram cerca de 1 mil litros de água.

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