Incêndio atinge casas no Bairro da Penha, em Vitória

Publicado em 10 de julho de 2019 às 20:51
- Atualizado há 6 anos
Um incêndio atingiu duas casas no Bairro da Penha, em Vitória, na tarde desta quarta-feira (10).
De acordo com o Corpo de Bombeiros, três viaturas estiveram no local para combater o fogo. Por volta das 20h20, a corporação informou que o incêndio foi totalmente controlado e que três guarnições realizaram o combate às chamas, com 16 mangueiras acopladas umas às outras para fazer a água chegar ao local do incêndio, que era de difícil acesso.
Ninguém ficou ferido e as chamas teriam começado em um amontoado de lixo que foi incendiado por moradores. Os proprietários dos imóveis não estavam no local no momento.
