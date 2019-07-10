Home
Incêndio atinge casas no Bairro da Penha, em Vitória

Não há informações sobre feridos. O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas

Jose Ricardo Medeiros

[email protected]

Publicado em 10 de julho de 2019 às 20:51

 - Atualizado há 6 anos

Incêndio atinge casas em Vitória Crédito: Edvaldo Souza

Um incêndio atingiu duas casas no Bairro da Penha, em Vitória, na tarde desta quarta-feira (10).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, três viaturas estiveram no local para combater o fogo. Por volta das 20h20, a corporação informou que o incêndio foi totalmente controlado e que três guarnições realizaram o combate às chamas, com 16 mangueiras acopladas umas às outras para fazer a água chegar ao local do incêndio, que era de difícil acesso.

Ninguém ficou ferido e as chamas teriam começado em um amontoado de lixo que foi incendiado por moradores. Os proprietários dos imóveis não estavam no local no momento.

