Fogo

Incêndio atinge casas no Bairro da Penha, em Vitória

Não há informações sobre feridos. O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas

Publicado em 10 de julho de 2019 às 20:51 - Atualizado há 6 anos

Incêndio atinge casas em Vitória Crédito: Edvaldo Souza

Um incêndio atingiu duas casas no Bairro da Penha, em Vitória, na tarde desta quarta-feira (10).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, três viaturas estiveram no local para combater o fogo. Por volta das 20h20, a corporação informou que o incêndio foi totalmente controlado e que três guarnições realizaram o combate às chamas, com 16 mangueiras acopladas umas às outras para fazer a água chegar ao local do incêndio, que era de difícil acesso.

Ninguém ficou ferido e as chamas teriam começado em um amontoado de lixo que foi incendiado por moradores. Os proprietários dos imóveis não estavam no local no momento.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta