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Chamas controladas

Incêndio atinge área turística do Caravaggio em Santa Teresa

As chamas se espalharam perto da rampa de voo livre do município, mas o incêndio já foi controlado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 set 2019 às 09:17

Publicado em 03 de Setembro de 2019 às 09:17

Chamas atingiram a região do Caravaggio, em Santa Teresa Crédito: Internauta
Um incêndio atingiu uma área de mata no Circuito do Caravaggio, em Santa Teresa, Região Serrana do Estado, na manhã deste domingo (1º). As chamas se espalharam perto da rampa de voo livre do município.
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, as equipes conseguiram extinguir o fogo na parte baixa com o uso de abafadores. Depois, com uma mangueira interligada, combateram as chamas próximo à rampa de voo livre. Não há informações sobre as causas do incêndio.
Corpo de Bombeiros controla chamas perto da rampa de voo livre Crédito: Internauta
Procurada, a assessoria da Prefeitura de Santa Teresa informou que o incêndio foi controlado no mesmo dia e não afetou diretamente o turismo na região. No mesmo dia, a rampa estava sendo usada para a prática de voo livre.

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