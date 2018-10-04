Incêndio atinge área de preservação em Tabuazeiro

Um incêndio atingiu uma área particular no início da tarde desta quinta-feira (4) na região do Parque Natural Municipal Vale do Mulembá, em Joana D'arc, em. Grande parte da vegetação foi destruída. O Corpo de Bombeiros foi acionado após uma equipe de brigadistas e vigilantes florestais do próprio parque iniciar o combate ao incêndio.

O administrador do local, Carlos Wilson Gomes de Sá, disse que quando tem fogo nas proximidades, as equipes dos parques vão ajudar a apagar o princípio de incêndio. "Como a proporção estava grande, o Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu acabar com o fogo", explicou.

Carlos Wilson informou ainda que, nesta sexta-feira (5), a equipe vai passar no local para fazer uma varredura geral para eliminar todo o tipo de foco de incêndio. "Hoje já levamos bomba de água, abafadores. Em princípio, pegou fogo mais em colonião, que é uma espécie de mato que é alimento de gado", disse. O administrador declarou que, em termos de flora, houve pouca perda.