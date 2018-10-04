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Vegetação comprometida

Incêndio atinge área de preservação em Tabuazeiro

O Corpo de Bombeiros está no local e usa abafadores para tentar conter as chamas que se alastram com rapidez por conta do vento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 out 2018 às 15:36

Publicado em 04 de Outubro de 2018 às 15:36

Equipe de brigadistas e engenheiros florestais do Parque Natural Municipal Vale do Mulembá iniciaram o combate ao incêndio Crédito: Equipe | Vale do Mulembá
Um incêndio atingiu uma área particular no início da tarde desta quinta-feira (4) na região do Parque Natural Municipal Vale do Mulembá, em Joana D'arc, em Vitória. Grande parte da vegetação foi destruída. O Corpo de Bombeiros foi acionado após uma equipe de brigadistas e vigilantes florestais do próprio parque iniciar o combate ao incêndio.
O administrador do local, Carlos Wilson Gomes de Sá, disse que quando tem fogo nas proximidades, as equipes dos parques vão ajudar a apagar o princípio de incêndio. "Como a proporção estava grande, o Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu acabar com o fogo", explicou. 
Carlos Wilson informou ainda que, nesta sexta-feira (5), a equipe vai passar no local para fazer uma varredura geral para eliminar todo o tipo de foco de incêndio. "Hoje já levamos bomba de água, abafadores. Em princípio, pegou fogo mais em colonião, que é uma espécie de mato que é alimento de gado", disse. O administrador declarou que, em termos de flora, houve pouca perda.
O Corpo de Bombeiros informou que a ocorrência ainda está em andamento. 
 
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