Impressionante: carro é arrastado pela força da chuva em Vitória

De acordo com a proprietária do veículo, o carro deu perda total

Gazeta Online

Publicado em 18 de maio de 2019 às 23:20

 - Atualizado há 6 anos

Carro é arrastado pela chuva em Vitória Crédito: Reprodução

Um carro foi arrastado pela força da chuva no bairro Santa Tereza, em Vitória, no início da manhã deste sábado (18), e quebrou um muro. Essa é mais uma das cenas impressionantes do temporal que atingiu a Grande Vitória desde a madrugada. O veículo estava na garagem e não havia ninguém dentro dele.  

>Tudo o que aconteceu neste sábado de caos na Grande Vitória

Nas imagens, é possível ver o carro sendo arrastado pela rua (veja vídeo abaixo). Depois, o veículo bate no muro e é jogado para o quintal de uma casa. O vídeo mostra, ainda, a enxurrada de água que invade a rua. De acordo com a proprietária do veículo, o carro deu perda total. 

