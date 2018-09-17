  • Imprensa americana repercute morte de capixaba por ataque de tubarão
"Planejava se casar"

Imprensa americana repercute morte de capixaba por ataque de tubarão

O ataque foi o primeiro em oito décadas no estado de Massachusetts. O último aconteceu em 1936
Redação de A Gazeta

16 set 2018 às 23:28

Arthur Medici chegou a ser socorrido para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos Crédito: Montagem | Gazeta Online
A morte do capixaba Arthur Medici, de 26 anos, após um ataque de Tubarão, em Massachusetts, nos Estados Unidos, neste sábado está repercutindo em boa parte da imprensa do país americano. Grandes jornais e sites conhecidos, como The Washington Post, Boston Globe, People e NBC, destacam a fatalidade.
O site People afirma que o ataque de tubarão foi o primeiro em oito décadas em Massachusetts. O último aconteceu há mais de 80 anos. O portal também destaca o perfil de Arthur, lembrando que ele cresceu no Brasil e que se mudou para o estado americano há cerca de 2 anos para estudar engenharia.
Arhur estava na praia praticando surf quando aconteceu o ataque. Ele estava junto ao cunhado, segundo o jornal Sunday Express. O Chicago Sun Times conversou com amigos e funcionários que destacaram o amor do jovem pelo Surf. Já o Washington Post ouviu um pescador da região, que declarou que Arthur tentou chutar o tubarão. Foi como um filme, relatou.
O site do jornal Boston Globe lembrou que Arthur estava planejando se casar com a noiva. O noticiário conversou ainda com a tia do jovem, que lamentou o ocorrido. Outros sites destacam ainda uma vaquinha que é realizada para ajudar a família a fazer o translado do corpo do estudante. Até a última atualização da reportagem já eram mais de 19,5 mil dólares. 
DEPUTADO AMERICANO PROMETE DISCUSSÃO 
Um deputado americano também comentou o caso em perfis em redes sociais. Bill Keating, que representa Massachusetts no Congresso dos Estados Unidos, prestou condolências junto à família e prometeu que vai organizar reuniões com o Serviço Nacional de Parques junto à autoridades estaduais e locais para discutir a melhor forma de abordar o tema.  

