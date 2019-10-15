Centro de Vitória

Imóveis continuam interditados após incêndio em loja na Vila Rubim

Laudo pericial do Corpo de Bombeiros ainda não foi finalizado e tem 30 dias como prazo mínimo para a conclusão; obras de reconstrução de uma casa e escoramento de laje já foram iniciadas

Vinte e cinco dias após o incêndio em uma loja de couros na Vila Rubim, no Centro de Vitória, famílias continuam sem poder retornar para suas casas, já que os imóveis foram interditados pela Defesa Civil. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o laudo pericial ainda não foi finalizado, e tem 30 dias como prazo mínimo para a conclusão.

Em nota, a corporação afirmou que, em casos mais complexos como esse, pode ser que haja necessidade de um tempo maior para a finalização do trabalho. A falta do alvará, de acordo com a legislação, pode resultar em punição caso haja denúncia do Ministério Público Estadual.

De acordo com a síndica de dois prédios vizinhos ao estabelecimento destruído pelas chamas, onde residiam 22 moradores, foi necessário solicitar um prazo à prefeitura para que todos pudessem se retirar dos edifícios, antes que os imóveis fossem, então, lacrados, pela Defesa Cvil.

“Pedi um tempo para os moradores descerem, mas mesmo assim ninguém está podendo morar no local. As pessoas estão vindo só buscar as coisas delas. O que a gente espera é que depois que tiver com tudo pronto sobre o que a Defesa Civil e os Bombeiros pediram, eles venham então dar o laudo para liberar os moradores a retornarem para cá”, relatou Teresa Fortunato à reportagem de A Gazeta no dia 3 deste mês.

LIMPEZA NO LOCAL DO INCÊNDIO

Acionada, a Prefeitura Municipal de Vitória (PMV) informou que o proprietário di imóvel realizou uma limpeza no espaço para auxiliar o trabalho dos bombeiros. Ele também foi intimado para fazer outras intervenções no local, apontadas pela Defesa Civil no Relatório Técnico de Vistoria de Avaliação de Risco Estrutural.

O órgão afirma que parte do trabalho foi iniciado, com a reconstrução de uma casa e escoramento de uma laje. "O município acompanha e aguarda a execução de todas as obras", finalizou em nota.

