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Trânsito

Imagens de drone mostram congestionamento com a Linha Verde

Moradores entraram na Justiça contra a iniciativa da Prefeitura de Vitória

Publicado em 19 de Março de 2018 às 23:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2018 às 23:41
Trânsito na Dante Dante Michelini Crédito: Secundo Rezende
O trânsito no final da tarde e início da noite tem ficado intenso em Vitória. Imagens feitas com um drone  nesta segunda-feira (19) mostram o congestionamento nas avenidas Saturnino de Brito e Dante Michelini. Após a implantação da Linha Verde, as associações de moradores de Jardim Camburi, Mata da Praia e Bairro República fizeram uma nota pública pedindo a suspensão da faixa exclusiva para os ônibus. Moradores entraram com um pedido na Justiça contra a iniciativa da Prefeitura.
Nas imagens é possível observar que o congestionamento fica intenso na Avenida Saturnino de Brito. Na faixa da esquerda, que dá acesso ao Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, há muita retenção. No começo da Avenida Dante Michelini, na altura do bairro Jardim da Penha, quando dá início a Linha Verde, há muito engarrafamento na faixa da esquerda e na do meio. Na faixa da direita, exclusiva para os ônibus, o fluxo flui. 
VEJA AS IMAGENS
 

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