Imagem original de Nossa Senhora não sai do convento desde 1769

A primeira imagem de Nossa Senhora da Penha chegou ao Espírito Santo em 1569, vinda de Portugal, e foi levada para o Convento, em Vila Velha. A escultura, talhada em madeira, é tratada com zelo por todos os freis guardiões do local. E para evitar qualquer tipo de acidente, a imagem original da santa não sai do Convento da Penha desde 1769. Nos últimos 250 anos foram usadas réplicas durante as romarias.
Atualmente a imagem original fica no altar, onde são celebradas as missas, cercada por uma redoma de vidro e vigiada por câmeras. A réplica usada em celebrações, como a Romaria dos Homens, fica exposta para os visitantes em um local conhecido como Sala dos Milagres.
Em 1769, a estátua original só saiu do convento por um motivo excepcional: a então Capitania do Espírito Santo enfrentava um devastador período de seca. Por conta disso, foi realizada uma procissão pedindo aos céus para que a chuva viesse. A imagem saiu de Vila Velha e foi levada de barco para a Igreja de São Francisco de Vitória.
A chuva veio e o episódio ficou conhecido como o “Milagre da Chuva”. Nos corredores do Convento da Penha existe um quadro batizado de "O Milagre da Seca", pintado pelo artista Benedito Calixto, em 1926, onde é retratada a chegada da imagem original da santa em Vitória.
SEGURANÇA PARA EVITAR ROUBOS
A segurança da escultura original e da réplica usada nas procissões foi ainda mais reforçada em 2007, quando duas coroas de ouro foram roubadas da réplica que estava em exposição na Sala dos Milagres – uma das coroas ficava sobre a cabeça de Nossa Senhora da Penha e outra sobre a cabeça do menino Jesus. Um ano depois, em 2008, o convento recebeu doações de duas novas coroas de ouro 18 quilates e cravejadas com pedras preciosas. Foram usados diamantes e topázios azuis, rosas e brancos, nas cores da bandeira do Espírito Santo.
O joalheiro Oswaldo Moscon, responsável pela confecção das coroas, explicou que as peças são limpas uma vez por ano, dias antes da Festa da Penha, para que não sofram com a oxidação.
Para evitar novos assaltos, o Frei Paulo Roberto Pereira, Guardião do Convento da Penha, explicou que as coroas são vigiadas por câmeras eletrônicas e alarmes.
"Temos um sistema de vigilância por câmera e alarmes. Temos um contrato com uma empresa de alarmes e de vigilância por videomonitoramento", explicou o frei.
FESTA DA PENHA 2019
Com o tema “Eis aqui a serva do Senhor”, a maior festa religiosa do Espírito Santo, a Festa da Penha, acontece entre os dias 21 e 29 de abril. A expectativa é para que a festa reúna 2 milhões de fiéis. A comemoração é considerada pela Igreja Católica como a terceira maior festa religiosa do Brasil, ficando atrás somente da comemoração que homenageia a Padroeira do Brasil, em Aparecida (São Paulo), e do Círio de Nazaré, em Belém, no Pará.
