FESTA DA PENHA

Imagem original de Nossa Senhora não sai do Convento desde 1769

A réplica usada em celebrações, como a Romaria dos Homens, fica exposta para os visitantes em um local conhecido como Sala dos Milagres

Publicado em 13 de abril de 2019 às 15:47 - Atualizado há 6 anos

Imagem original de Nossa Senhora da Penha, que chegou ao estado em 1569, fica no altar do convento Crédito: Eduardo Dias

A primeira imagem de Nossa Senhora da Penha chegou ao Espírito Santo em 1569, vinda de Portugal, e foi levada para o Convento, em Vila Velha. A escultura, talhada em madeira, é tratada com zelo por todos os freis guardiões do local. E para evitar qualquer tipo de acidente, a imagem original da santa não sai do Convento da Penha desde 1769. Nos últimos 250 anos foram usadas réplicas durante as romarias.

Imagem original de Nossa Senhora não sai do convento desde 1769

Atualmente a imagem original fica no altar, onde são celebradas as missas, cercada por uma redoma de vidro e vigiada por câmeras. A réplica usada em celebrações, como a Romaria dos Homens, fica exposta para os visitantes em um local conhecido como Sala dos Milagres.

Em 1769, a estátua original só saiu do convento por um motivo excepcional: a então Capitania do Espírito Santo enfrentava um devastador período de seca. Por conta disso, foi realizada uma procissão pedindo aos céus para que a chuva viesse. A imagem saiu de Vila Velha e foi levada de barco para a Igreja de São Francisco de Vitória.

A chuva veio e o episódio ficou conhecido como o “Milagre da Chuva”. Nos corredores do Convento da Penha existe um quadro batizado de "O Milagre da Seca", pintado pelo artista Benedito Calixto, em 1926, onde é retratada a chegada da imagem original da santa em Vitória.

SEGURANÇA PARA EVITAR ROUBOS

A segurança da escultura original e da réplica usada nas procissões foi ainda mais reforçada em 2007, quando duas coroas de ouro foram roubadas da réplica que estava em exposição na Sala dos Milagres – uma das coroas ficava sobre a cabeça de Nossa Senhora da Penha e outra sobre a cabeça do menino Jesus. Um ano depois, em 2008, o convento recebeu doações de duas novas coroas de ouro 18 quilates e cravejadas com pedras preciosas. Foram usados diamantes e topázios azuis, rosas e brancos, nas cores da bandeira do Espírito Santo.

Réplica de imagem de Nossa Senhora da Penha, guardada da Sala dos Milagres, é usada nas celebrações da Festa da Penha Crédito: Eduardo Dias

O joalheiro Oswaldo Moscon, responsável pela confecção das coroas, explicou que as peças são limpas uma vez por ano, dias antes da Festa da Penha, para que não sofram com a oxidação.

Para evitar novos assaltos, o Frei Paulo Roberto Pereira, Guardião do Convento da Penha, explicou que as coroas são vigiadas por câmeras eletrônicas e alarmes.

"Temos um sistema de vigilância por câmera e alarmes. Temos um contrato com uma empresa de alarmes e de vigilância por videomonitoramento", explicou o frei.

Turistas apreciando o quadro O Milagre da Seca, que foi feito em 1926 e fica exposto no Convento da Penha Crédito: Ricardo Medeiros/Arquivo A Gazeta

FESTA DA PENHA 2019

Com o tema “Eis aqui a serva do Senhor”, a maior festa religiosa do Espírito Santo, a Festa da Penha, acontece entre os dias 21 e 29 de abril. A expectativa é para que a festa reúna 2 milhões de fiéis. A comemoração é considerada pela Igreja Católica como a terceira maior festa religiosa do Brasil, ficando atrás somente da comemoração que homenageia a Padroeira do Brasil, em Aparecida (São Paulo), e do Círio de Nazaré, em Belém, no Pará.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta