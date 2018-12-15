Ifes divulga resultado parcial do processo seletivo de cursos técnicos

Ifes lançou edital de concurso público com 17 vagas para cargos de nível médio e superior Crédito: Divulgação

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) divulgou, nesta sexta-feira (14), os resultados parciais dos processos seletivos dos cursos técnicos, para ingresso no primeiro semestre letivo de 2019. Ainda cabe recurso.

Tratam-se dos processos seletivos de cursos técnicos integrados, concomitantes e subsequentes ao Ensino Médio (PS 01/2019) e dos destinados a cursos da modalidade de jovens e adultos (Proeja). Confira os resultados:

Os candidatos aos processos seletivos poderão interpor recurso ao resultado parcial entre os dias 17 e 19 de dezembro, já na próxima semana.

O resultado dos recursos e o resultado final do PS 01/2019 serão divulgados no site do Ifes. O resultado do recurso e o resultado final dos PS 02 e 08/2019 também serão divulgados no site da instituição, mas poderão ser conferidos presencialmente nos campi Vitória, Serra e Santa Teresa.

INSTABILIDADE NO SISTEMA

O resultado parcial chegou a ser publicado no site da instituição nesta quinta-feira (13) e em seguida foi retirado do ar. Muitos candidatos que perceberam o ocorrido chegaram a reclamar nas redes sociais.

O Ifes esclareceu que o sistema contratado para a realização do processo seletivo apresentou instabilidade nos últimos dias, durante o processamento do resultado parcial, e por isso foi necessário retirá-lo do ar para revisão e republicação da lista correta.

"O Ifes lamenta o ocorrido e reitera que os candidatos que perceberem alguma inconsistência em seus resultados podem entrar com recursos na próxima semana, entre os dias 17 e 19 de dezembro. O prazo para interpor recursos foi ampliado para garantir que todos os candidatos tenham o direito assegurado. A instituição também esclarece que tomará as providências necessárias para que falhas como essa não aconteçam novamente", diz a nota.

RECURSOS

Para interpor recursos ao resultado parcial do PS 01/2019, o candidato deve acessar a página do edital, clicar em Área do Candidato, informar CPF e senha, e depois clicar em Recursos.