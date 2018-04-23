Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Idosos madrugam na fila no primeiro dia de vacinação contra a gripe
Campanha de vacinação

Idosos madrugam na fila no primeiro dia de vacinação contra a gripe

Em Cariacica e Vila Velha algumas pessoas chegaram até duas horas antes da abertura dos postos

Publicado em 23 de Abril de 2018 às 12:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2018 às 12:00
Começou nesta segunda-feira (23) a campanha de vacinação contra a gripe. Os idosos madrugaram nas filas em postos de saúde da Grande Vitória para garantir a imunização no primeiro dia.
Em Cariacica, a movimentação estava pequena, mas teve quem chegou na fila às 5h40, mais de 2 horas antes da abertura do posto. Foi o caso da pensionista Almerinda Rodrigues, de 83 anos, que foi a primeira da fila na unidade de saúde em Jardim América. Ela precisou acordar bem cedo.
"Acordei 4h, fiz um cafezinho, me arrumei e saí 5h30. 5h40 já estava aqui para resolver isso já no primeiro dia", conta Almerinda, que foi mais cedo porque teve a companhia de uma vizinha, a aposentada Lucy Silva, de 74 anos. Juntas, elas se sentiram mais seguras para sair de casa antes do dia amanhecer.
"Vindo cedo, cedo eu saio daqui para resolver meus outros afazeres. Esperava encontrar mais gente na fila, mas até que está tranquilo", disse Lucy.
Em Vila Velha, as unidades de saúde estavam movimentadas agora de manhã. Em Santa Rita, tinha mais de 25 pacientes na fila do posto, que abriu às 8h. A fila também foi numerosa na unidade de Araças, no mesmo município.
Com informações de Caíque Verli

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Carro capota, mata motorista e deixa passageiro ferido na ES 315, em São Mateus
Imagem de destaque
O último casamento de Chernobyl: o casal que se casou enquanto um desastre nuclear se desenrolava
Imagem de destaque
Homem é morto a facadas próximo a área em obra em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados