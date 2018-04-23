Idosos madrugam na fila no primeiro dia de vacinação contra a gripe

a campanha de vacinação contra a gripe. Os idosos madrugaram nas filas em postos de saúde da Grande Vitória para garantir a imunização no primeiro dia. Começou nesta segunda-feira (23). Os idosos madrugaram nas filas em postos de saúde da Grande Vitória para garantir a imunização no primeiro dia.

Em Cariacica, a movimentação estava pequena, mas teve quem chegou na fila às 5h40, mais de 2 horas antes da abertura do posto. Foi o caso da pensionista Almerinda Rodrigues, de 83 anos, que foi a primeira da fila na unidade de saúde em Jardim América. Ela precisou acordar bem cedo.

"Acordei 4h, fiz um cafezinho, me arrumei e saí 5h30. 5h40 já estava aqui para resolver isso já no primeiro dia", conta Almerinda, que foi mais cedo porque teve a companhia de uma vizinha, a aposentada Lucy Silva, de 74 anos. Juntas, elas se sentiram mais seguras para sair de casa antes do dia amanhecer.

"Vindo cedo, cedo eu saio daqui para resolver meus outros afazeres. Esperava encontrar mais gente na fila, mas até que está tranquilo", disse Lucy.

Em Vila Velha, as unidades de saúde estavam movimentadas agora de manhã. Em Santa Rita, tinha mais de 25 pacientes na fila do posto, que abriu às 8h. A fila também foi numerosa na unidade de Araças, no mesmo município.