Idoso morre atropelado por Transcol na BR 101, na Serra

Transcol no quilômetro 269 da BR 101, na Serra, na manhã desta segunda-feira (12). O acidente ocorreu por volta de 7h45, na altura do bairro Jardim Tropical. Um pedestre identificado como Alyrio José Figueira, de 71 anos, morreu atropelado por umno quilômetro 269 da, na, na manhã desta segunda-feira (12). O acidente ocorreu por volta de 7h45, na altura do bairro Jardim Tropical.

Alyrio atravessava fora da faixa de pedestres quando foi atingido pelo coletivo. Segundo vizinhos, a vítima era aposentada e possivelmente estava indo ao banco sacar o dinheiro do benefício.

O motorista do ônibus fez o teste do bafômetro, que deu negativo, e foi liberado logo após o acidente.

Devido ao atropelamento, a faixa 01 da pista marginal precisou ser interditada no sentido Sul. O trânsito seguiu por desvio.

A GVBus informou que a empresa lamenta o fato e que está apurando o ocorrido.

Com informações de Victor Muniz

COBRADORA MORRE ATROPELADA

Na manhã deste domingo (11), uma mulher de 52 anos faleceu, também vítima de um atropelamento na BR 101, na Serra . Ela trabalhava como cobradora de ônibus e estava voltando para casa quando tudo aconteceu.

O atropelamento ocorreu por volta das 00h40 deste sábado (10), em Carapina. Marília de Fátima Alves de Oliveira trabalhava há três anos como cobradora e estava voltando do trabalho para casa. De acordo com a família da vítima, o motorista que a atropelou não prestou socorro e fugiu.

Marília foi socorrida por uma ambulância e morreu por volta das 7 horas de domingo, no Hospital Jayme dos Santos Neves, em decorrência das fraturas internas causadas pelo atropelamento.

Segundo a filha, Brenda Lorrane Oliveira Nascimento, de 20 anos, a bolsa da mãe dela também foi levada e o ocorrido é revoltante.

A gente quer ter notícias sobre o que aconteceu com a minha mãe. Minha tia me ligou hoje pela manhã e me contou o que tinha acontecido. Quando cheguei ao hospital ela já tinha falecido. Queremos saber quem fez isso e porque não socorreu Brenda Lorrane Oliveira Nascimento, filha da vítima