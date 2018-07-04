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Flagrante em Linhares

Idoso é preso com fotos e vídeos de sexo com crianças e adolescentes

Polícia Civil cumpriu, na manhã desta quarta-feira (4), dois mandados de prisão contra dois acusados de abusos sexuais

Publicado em 04 de Julho de 2018 às 19:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jul 2018 às 19:42
Suspeito é encaminhado na 16ª Delegacia Regional de Linhares Crédito: Polícia Civil
Uma operação da Polícia Civil de Linhares, na manhã desta quarta-feira (04), resultou na prisão de dois suspeitos de estupros de vulneráveis. Os acusados são um idoso de 61 anos e um homem de 41 anos. A ação aconteceu nos distritos de Cacimbas e de Lagoa Nova, na zona rural do município do Norte do Estado.
A operação foi realizada pela Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam), da 16ª Delegacia Regional de Linhares, com o apoio da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (Deten), Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) e Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP). Durante a ação policial, foram cumpridos dois mandados de prisão cautelar pela prática de crimes de estupro de vulnerável.
De acordo com delegada Suzana Garcia, titular da Deam, em ambos os casos os investigados são do âmbito de convívio das vítimas e os crimes aconteceram em Linhares. Os nomes dos suspeitos não foram informados para não expôr as vítimas.
Segundo a Polícia Civil, o idoso também foi preso em flagrante por armazenar fotografias e vídeos com cenas de sexo explícito envolvendo crianças e adolescentes. Após a prisão, os dois acusados foram encaminhados para o Presídio de Xuri, em Vila Velha.

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