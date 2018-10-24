Idoso é baleado na perna durante assalto a bar

Hospital de Rio Bananal Crédito: Loreta Fagionato

Um idoso de 60 anos foi baleado na perna esquerda após tentar desarmar um assaltante durante um roubo em um bar de Rio Bananal, região Norte do Estado, na tarde desta terça-feira (23). Dois criminosos armados e encapuzados assaltavam o estabelecimento comercial, que fica na localidade de Córrego Santa Rita, quando a vítima reagiu e acabou baleada.

Segundo a Polícia Militar, testemunhas disseram que a dupla chegou de moto e invadiu o bar já armada e usando capuz. Os dois suspeitos se aproximaram, apontaram as armas, anunciaram o assalto e fizeram diversas ameaças para os frequentadores do local. Eles roubaram joias e uma quantidade em dinheiro que não foi informada.

Em determinado momento, o idoso tentou tirar a arma de um dos criminosos, mas foi atingido por um disparo de arma de fogo na perna esquerda e caiu no chão. Logo depois os assaltantes subiram na moto e fugiram. A vítima baleada foi socorrida e levada ao Hospital e Maternidade Alfredo Pinto SantAna, na sede do município.

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