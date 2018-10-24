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Em Rio Bananal

Idoso é baleado na perna durante assalto a bar

Vítima tentou desarmar um dos criminosos que roubava o estabelecimento comercial
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2018 às 14:42

Publicado em 24 de Outubro de 2018 às 14:42

Hospital de Rio Bananal Crédito: Loreta Fagionato
Um idoso de 60 anos foi baleado na perna esquerda após tentar desarmar um assaltante durante um roubo em um bar de Rio Bananal, região Norte do Estado, na tarde desta terça-feira (23). Dois criminosos armados e encapuzados assaltavam o estabelecimento comercial, que fica na localidade de Córrego Santa Rita, quando a vítima reagiu e acabou baleada.
Segundo a Polícia Militar, testemunhas disseram que a dupla chegou de moto e invadiu o bar já armada e usando capuz. Os dois suspeitos se aproximaram, apontaram as armas, anunciaram o assalto e fizeram diversas ameaças para os frequentadores do local. Eles roubaram joias e uma quantidade em dinheiro que não foi informada.
Em determinado momento, o idoso tentou tirar a arma de um dos criminosos, mas foi atingido por um disparo de arma de fogo na perna esquerda e caiu no chão. Logo depois os assaltantes subiram na moto e fugiram. A vítima baleada foi socorrida e levada ao Hospital e Maternidade Alfredo Pinto SantAna, na sede do município.
POLÍCIA CIVIL
Em nota, a Polícia Civil afirmou que até o momento não houve detidos e que o caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Rio Bananal. Outras informações, ainda, não serão passadas para não atrapalhar o andamento das investigações. Denúncias que auxiliem no trabalho da polícia e contribuam para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, o sigilo e anonimato são garantidos. No site, é possível a pessoa anexar imagens e vídeos de ações criminosas, informa a nota.

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