Vila Velha

Idoso de bicicleta morre ao ser atropelado na Rodovia do Sol

Motorista estava embriagado ao volante e foi impedido de fugir por moradores da região até a chegada da PM

Publicado em 14 de julho de 2019 às 13:34 - Atualizado há 6 anos

O acidente aconteceu na Rodovia do Sol, em Vila Velha, na noite deste sábado (13) Crédito: Internauta/Reprodução

Um senhor de 65 anos que pedalava pela Rodovia do Sol, na noite deste sábado (13), morreu ao ser atingido por um carro em alta velocidade. O acidente aconteceu por volta de meia-noite. O motorista estava embriagado ao volante.

Dorvalino Boecker Rodrigues morreu no local, na altura do bairro Riviera da Barra. Segundo um filho da vítima, o idoso, que estava aposentado, recolhia materiais recicláveis para complementar a renda.

O gerente de vendas Rovane André Dutra, de 28 anos, foi preso após ter provocado o acidente embriagado Crédito: Reprodução

O motorista Rovane André Dutra, 28 anos, que é gerente de vendas, dirigia um Chevrolet Cobalt e atingiu o idoso. De acordo com a Polícia Militar, após o acidente, ele chegou a descartar seis garrafas de cerveja em uma sacola e fugiu do local. Mas moradores da região, que tinham ouvido a batida, conseguiram impedir que ele continuasse e chamaram a polícia.

Segundo a PM, um homem que estava no carona do veículo informou que ele e o motorista haviam saído de casa para comprar bebida alcoólica. No retorno, ocorreu a colisão.

O ciclista foi socorrido por uma equipe do Samu que passava pelo local naquele momento. Mas não resistiu aos ferimentos e morreu antes de ser levado para o hospital.

À polícia, Rovane contou que o idoso estava atravessando a pista lateral e que ele não teve como desviar. O motorista foi detido e autuado por homicídio culposo. Como ficou comprovado que ele estava embriagado, Rovane não tem direito à fiança. Ele será transferido nesta segunda-feira (15) para o Centro de Triagem de Viana.

(Com informações de Raquel Lopes)

