Idoso de 72 anos é resgatado após se afogar na Praia da Costa

O homem ficou imerso por cerca de quatro minutos, saiu da água inconsciente, mas a equipe de salvamento conseguiu fazer com que ele reagisse

Publicado em 21 de julho de 2019 às 14:37 - Atualizado há 6 anos

Um idoso de 72 anos foi socorrido após se afogar no mar da Praia da Costa, em Vila Velha, por volta das 7h30 deste domingo (21). De acordo com o serviço de Salvamar da prefeitura, o homem estava indo pescar quando caiu na água e chegou a ficar imerso por cerca de quatro minutos. Devido a ressaca, o mar acabou arrastando o homem que estava com mochila e bota, o que fez com que o peso o afundasse ainda mais rapidamente.

De acordo com a coordenadora do serviço de Salvamar de Vila Velha, Arlene Reis Dutra, o idoso tentava atravessar as pedras para pescar quando acabou caindo na água. Ele foi rapidamente socorrido e, apesar de ter saído da água inconsciente, a equipe de salvamento conseguiu acordá-lo.

"Ele tentou atravessar para pescar e, o que as pessoas relatam, é que ele caiu na água e, como o mar está de ressaca e tem muita corrente de retorno, ele acabou sendo arrastado. Ele afundou, bebeu muita água, ficou cerca de quatro minutos debaixo d'água. O idoso saiu da água inconsciente, mas a equipe fez o atendimento. Quando o Samu chegou, ele foi levado para o hospital já consciente", explica Arlene.

