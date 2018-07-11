Idosas montam horta solidária em bairro da Serra

Horta Solidária é inaugurada na Serra por grupo de idosas Crédito: Divulgação

Couve, cebolinha, coentro, alface, pimentão, quiabo e plantas medicinais. Essas são algumas das hortaliças que serão cultivadas na horta solidária do bairro de Eldorado, na Serra, inaugurado nesta terça-feira (10). O espaço foi criado pelo grupo da terceira idade de uma igreja local, em parceira com as idosas do grupo da terceira idade do centro comunitário para promover interação e estimular a autoestima do grupo.

A idealizadora do projeto, Cleide Hespanha, explica que a atividade tem como objetivo motivar a participação da comunidade e estimular a autoestima entre os idosos que fazem parte do grupo.

"A horta será cultivada por todos do bairro que desejarem ajudar de alguma forma. Eles também poderão colher depois", afirma Cleide.

O espaço foi inaugurado nesta terça-feira (10) com a comunidade e representantes da prefeitura. Um engenheiro agrônomo entregou sementes para o grupo começar o cultivo em casa até que se transformem em mudas, que serão enfim plantadas na horta no próximo dia 23.

ESPAÇO SOLIDÁRIO





Horta Solidária é inaugurada na Serra por grupo de idosas Crédito: Divulgação

Ao lado da horta, um espaço solidário foi montado para atender às pessoas carentes da comunidade. Roupas, alimentos e brinquedos podem ser deixados no local para que possam ser recolhidos por quem necessita, como explica Cleide Hespanha.

Em frente ao local passam pessoas para a creche, para a unidade de saúde, para um outro bairro. Então quem precisa de ajuda, pega. Quem não precisa, pode doar, conta.