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Inclusão

Idosas montam horta solidária em bairro da Serra

O objetivo do projeto é motivar a participação da comunidade e estimular a autoestima entre os idosos que fazem parte do grupo

Publicado em 11 de Julho de 2018 às 16:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jul 2018 às 16:02
Horta Solidária é inaugurada na Serra por grupo de idosas Crédito: Divulgação
Couve, cebolinha, coentro, alface, pimentão, quiabo e plantas medicinais. Essas são algumas das hortaliças que serão cultivadas na horta solidária do bairro de Eldorado, na Serra, inaugurado nesta terça-feira (10). O espaço foi criado pelo grupo da terceira idade de uma igreja local, em parceira com as idosas do grupo da terceira idade do centro comunitário para promover interação e estimular a autoestima do grupo. 
A idealizadora do projeto, Cleide Hespanha, explica que a atividade tem como objetivo motivar a participação da comunidade e estimular a autoestima entre os idosos que fazem parte do grupo.
"A horta será cultivada por todos do bairro que desejarem ajudar de alguma forma. Eles também poderão colher depois", afirma Cleide.
O espaço foi inaugurado nesta terça-feira (10) com a comunidade e representantes da prefeitura. Um engenheiro agrônomo entregou sementes para o grupo começar o cultivo em casa até que se transformem em mudas, que serão enfim plantadas na horta no próximo dia 23.
ESPAÇO SOLIDÁRIO
 
Horta Solidária é inaugurada na Serra por grupo de idosas Crédito: Divulgação
Ao lado da horta, um espaço solidário foi montado para atender às pessoas carentes da comunidade. Roupas, alimentos e brinquedos podem ser deixados no local para que possam ser recolhidos por quem necessita, como explica Cleide Hespanha.
Em frente ao local passam pessoas para a creche, para a unidade de saúde, para um outro bairro. Então quem precisa de ajuda, pega. Quem não precisa, pode doar, conta. 
Com informações da Prefeitura da Serra

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