Idosas montam horta solidária em bairro da Serra

Couve, cebolinha, coentro, alface, pimentão, quiabo e plantas medicinais. Essas são algumas das hortaliças que serão cultivadas na horta solidária do bairro de Eldorado, na Serra, inaugurado nesta terça-feira (10). O espaço foi criado pelo grupo da terceira idade de uma igreja local, em parceira com as idosas do grupo da terceira idade do centro comunitário para promover interação e estimular a autoestima do grupo.
A idealizadora do projeto, Cleide Hespanha, explica que a atividade tem como objetivo motivar a participação da comunidade e estimular a autoestima entre os idosos que fazem parte do grupo.
"A horta será cultivada por todos do bairro que desejarem ajudar de alguma forma. Eles também poderão colher depois", afirma Cleide.
O espaço foi inaugurado nesta terça-feira (10) com a comunidade e representantes da prefeitura. Um engenheiro agrônomo entregou sementes para o grupo começar o cultivo em casa até que se transformem em mudas, que serão enfim plantadas na horta no próximo dia 23.
ESPAÇO SOLIDÁRIO
Ao lado da horta, um espaço solidário foi montado para atender às pessoas carentes da comunidade. Roupas, alimentos e brinquedos podem ser deixados no local para que possam ser recolhidos por quem necessita, como explica Cleide Hespanha.
Em frente ao local passam pessoas para a creche, para a unidade de saúde, para um outro bairro. Então quem precisa de ajuda, pega. Quem não precisa, pode doar, conta.
Com informações da Prefeitura da Serra