Idosa morre ao ser atropelada por carro na Lindenberg

O acidente ocorreu na altura do Jardim Marilândia, em Vila Velha

Publicado em 30 de julho de 2019 às 13:49 - Atualizado há 6 anos

Vítima foi atropelada na Avenida Carlos Lindenberg Crédito: Divulgação

Uma idosa morreu após ser atropelada por um táxi no final da madrugada, por volta das 5h desta terça-feira (30), na Avenida Carlos Lindenberg, na altura do bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha.

Em depoimento à polícia, o taxista, 65 anos, disse que estava voltando de Vitória, onde havia deixado os passageiros em um hospital da Capital, e se dirigia para o ponto dele, que fica na Rodoviária de Vila Velha.

O taxista contou que viu a senhora - identificada como Serva Balbino de Oliveira, 77 anos - tentando atravessar a avenida, que chegou a buzinar para ela, mas que não teve tempo de desviar. O corpo da idosa acabou sendo atingido do lado do carona do veículo.

Ainda de acordo com o taxista, ele parou o carro, e viu uma ambulância particular passando na hora, que fez os primeiros socorros. Em seguida, ele ligou para o Samu, que chegou ao local e constatou a morte de Serva.

O taxista fez o teste do bafômetro, que deu negativo, e foi conduzido para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, onde prestou depoimento e depois foi liberado. O veículo dele, que estava com o licenciamento vencido desde 2017, foi recolhido. O inquérito será encaminhado para a Delegacia de Delitos de Trânsito.

Com informações de Mayra Bandeira

