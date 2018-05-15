Idosa de 72 anos é atropelada no Centro de Vitória

Idosa foi atropelada no Centro de Vitória na manhã desta terça-feira (15) Crédito: Caíque Verli

Uma idosa de 72 anos foi atropelada na Rua Graciano Neves, no Centro de Vitória, por volta de 10h40 da manhã desta terça-feira (15).

A vítima estava fora da faixa de pedestres quando foi atingida pelo veículo. O motorista prestou socorro à idosa, que teve ferimentos na perna, mas passa bem.

O Serviço Médico de Atendimento de Urgência (Samu) prestou atendimento médico e, segundo a Guarda Municipal de Vitória, a vítima foi encaminhada para o Hospital São Lucas, em Vitória. Não houve interdição no trânsito.