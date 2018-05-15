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Ferimentos na perna

Idosa de 72 anos é atropelada no Centro de Vitória

Segundo a Guarda Municipal de Vitória, a vítima foi encaminhada para o Hospital São Lucas

Publicado em 15 de Maio de 2018 às 14:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mai 2018 às 14:27
Idosa foi atropelada no Centro de Vitória na manhã desta terça-feira (15) Crédito: Caíque Verli
Uma idosa de 72 anos foi atropelada na Rua Graciano Neves, no Centro de Vitória, por volta de 10h40 da manhã desta terça-feira (15).
A vítima estava fora da faixa de pedestres quando foi atingida pelo veículo. O motorista prestou socorro à idosa, que teve ferimentos na perna, mas passa bem.
O Serviço Médico de Atendimento de Urgência (Samu) prestou atendimento médico e, segundo a Guarda Municipal de Vitória, a vítima foi encaminhada para o Hospital São Lucas, em Vitória. Não houve interdição no trânsito. 
Com informações de Caíque Verli

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