IBGE: Vitória é a segunda no ranking das capitais com menos habitantes

Publicado em 28 de agosto de 2019 às 20:25
- Atualizado há 6 anos
A Capital do Estado é a segunda no ranking do país com menos habitantes. Vitória perde apenas para Palmas, no Tocantins. Segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira (28), Vitória tem 362.097 moradores, enquanto a "lanterna" das capitais tem 299.127. No topo está São Paulo, com 12,2 milhões de residentes - três vezes mais do que todo o Espírito Santo, com 4,01 milhões.
Mas a condição de Vitória não deve permanecer por muito tempo em razão de suas características geográficas, que limitam a expansão populacional. Ao passo que Palmas, segundo o pesquisador e diretor do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Lira, tem grandes vazios urbanos que podem ser ocupados, colocando a capital do Tocantins à frente.
Lira destaca, no entanto, que o importante é ter um crescimento ordenado. "No Observatório das Metrópoles, comparando a outras regiões, vemos que aqui temos municípios com planos diretores estruturados, com conselhos municipais de desenvolvimento e isso é muito importante. Não resolve todos os problemas, mas possibilita mais qualidade na expansão da mancha urbana, evitando, por exemplo, ocupações irregulares como nas décadas de 70 e 80."
