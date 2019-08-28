Ranking nacional

IBGE: Vitória é a segunda no ranking das capitais com menos habitantes

Palmas, no Tocantins, fica na 'lanterna' em número de moradores. Mas, pelas características dos dois municípios, em breve vai ultrapassar a capital capixaba

Publicado em 28 de agosto de 2019 às 20:25 - Atualizado há 6 anos

População de Vitória é a segunda menor entre as capitais do país Crédito: Arquivo/AG

A Capital do Estado é a segunda no ranking do país com menos habitantes. Vitória perde apenas para Palmas, no Tocantins. Segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira (28), Vitória tem 362.097 moradores, enquanto a "lanterna" das capitais tem 299.127. No topo está São Paulo, com 12,2 milhões de residentes - três vezes mais do que todo o Espírito Santo, com 4,01 milhões.

Mas a condição de Vitória não deve permanecer por muito tempo em razão de suas características geográficas, que limitam a expansão populacional. Ao passo que Palmas, segundo o pesquisador e diretor do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Lira, tem grandes vazios urbanos que podem ser ocupados, colocando a capital do Tocantins à frente.

Lira destaca, no entanto, que o importante é ter um crescimento ordenado. "No Observatório das Metrópoles, comparando a outras regiões, vemos que aqui temos municípios com planos diretores estruturados, com conselhos municipais de desenvolvimento e isso é muito importante. Não resolve todos os problemas, mas possibilita mais qualidade na expansão da mancha urbana, evitando, por exemplo, ocupações irregulares como nas décadas de 70 e 80."

