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Fiscalização

Hugo Musso e Champagnat: as avenidas campeãs de multas em Vila Velha

As vias concentram 35% das infrações flagradas por câmeras no município
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2018 às 00:45

Publicado em 26 de Outubro de 2018 às 00:45

Câmera registra passagem de veículo em Vila Velha: tecnologia contra infrações Crédito: Vitor Jubini
Após a implantação do sistema de videomonitoramento para fiscalizar os motoristas no trânsito, Vila Velha já tem as suas ruas e avenidas campeãs de infrações: Hugo Musso e Champagnat, na Praia da Costa, estão no topo do ranking de multas.
Hugo Mussi e Champagnat lideram multas em Vila Velha
De março, quando foram instaladas câmeras nos trechos de maior índice de acidentes, até o último dia 22, 572 autuações foram aplicadas a motoristas nessas duas avenidas, o equivalente a 35% das ocorrências.
Logo na sequência aparecem as avenidas Jerônimo Monteiro e Sol, na Glória, nas proximidades da fábrica de chocolates. Por lá, foram 490 multas, que representam 30% das autuações .
Em todo o município, são cinco trechos com videomonitoramento e, ao longo dos últimos sete meses, foram realizadas 1.633 autuações nesses pontos.
O maior volume de ocorrências foi pela falta de cinto de segurança de motoristas e passageiros. As câmeras captaram 911 vezes esse tipo de infração. Depois, uso de celular ao volante e estacionamento em local proibido resultaram, juntos, em mais 548 autuações. Essas três infrações concentram quase 90% dos delitos de trânsito flagrados pelo videomonitoramento, em Vila Velha.
PONTO
O secretário de Defesa Civil e Trânsito, coronel Oberacy Emmerich Júnior, explica que os pontos foram escolhidos porque eram os que registravam maior índice de acidentes, por colisão ou atropelamento. Segundo ele, desde que o videomonitoramento foi iniciado, não houve mais acidentes e, mesmo as infrações, têm reduzido mês a mês.
Para o secretário, é necessário que a população se conscientize sobre a necessidade de respeitar a legislação de trânsito, não apenas para evitar multas, mas para não se envolver em ocorrências mais graves.
A fiscalização por meio de videomonitoramento, segundo Emmerich, é prevista em resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e é realizada por agente de trânsito, que precisa fazer a notificação manualmente, uma por uma, e no campo de observação informar que a autuação foi feita por vídeo.
Motoristas cometendo infrações em Vila Velha Crédito: Reprodução
E tem que flagrar a infração naquele momento. Não se pode pegar imagem de arquivo. Essas são condições para que a fiscalização tenha validade, esclarece o secretário.
Emmerich diz ainda que as imagens da infração ficam guardadas e, no caso de recurso apresentado pelo motorista, os vídeos são usados pela administração.
Questionado sobre a expansão do videomonitoramento para outros pontos de Vila Velha, o secretário disse que ainda não há previsão. Ainda estamos testando o modelo, mas hoje já está nas maiores avenidas da cidade, observa.
Atualmente, o trabalho que tem sido feito paralelamente à fiscalização é o de campanhas educativas, sobretudo na rede municipal de ensino.
A gente foca muito nas escolas públicas porque as crianças acabam corrigindo os pais, quando aprendem o que é certo e errado, e servem como multiplicadores das boas práticas no trânsito, finaliza Emmerich.
Motoristas cometendo infrações em Vila Velha Crédito: Reprodução
SAIBA MAIS
Videomonitoramento
Números
5 trechos de fiscalização
1633 multas aplicadas, de março a outubro
Principais infrações
Falta de cinto de segurança (911)
Uso de Ceular (341)
Estacionamento proibido (207)
Parar sob a faixa de pedestre (72)
Transportar animal em desacordo com o Código de Trânsito (15)
Outras infrações
Deixar de dar seta
Veículo com restrição
Deixar de dar preferência a pedestre na faixa
Transportar criança em desacordo com a lei
Lotação excedente
Transitar na calçada
Contramão
Braço do lado de fora
Ultrapassar veículo na faixa de pedestre
Parar no cruzamento
Pontos das câmeras
Avenidas Hugo Musso e Champagnat, na Praia da Costa
Avenidas Jerônimo Monteiro e Sol, na Glória
Avenida Carlos Lindeberg e Rua Emygdio Ferreira Sacramento, em Aribiri
Avenidas Leila Diniz e Sérgio Cardoso, em Novo México
Avenidas Carlos Lindenberg e Jerônimo Monteiro, Centro
 

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