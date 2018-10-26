Hugo Musso e Champagnat: as avenidas campeãs de multas em Vila Velha

Câmera registra passagem de veículo em Vila Velha: tecnologia contra infrações Crédito: Vitor Jubini

Após a implantação do sistema de videomonitoramento para fiscalizar os motoristas no trânsito, Vila Velha já tem as suas ruas e avenidas campeãs de infrações: Hugo Musso e Champagnat, na Praia da Costa, estão no topo do ranking de multas.

Your browser does not support the audio element. Hugo Mussi e Champagnat lideram multas em Vila Velha

De março, quando foram instaladas câmeras nos trechos de maior índice de acidentes, até o último dia 22, 572 autuações foram aplicadas a motoristas nessas duas avenidas, o equivalente a 35% das ocorrências.

Logo na sequência aparecem as avenidas Jerônimo Monteiro e Sol, na Glória, nas proximidades da fábrica de chocolates. Por lá, foram 490 multas, que representam 30% das autuações .

Em todo o município, são cinco trechos com videomonitoramento e, ao longo dos últimos sete meses, foram realizadas 1.633 autuações nesses pontos.

O maior volume de ocorrências foi pela falta de cinto de segurança de motoristas e passageiros. As câmeras captaram 911 vezes esse tipo de infração. Depois, uso de celular ao volante e estacionamento em local proibido resultaram, juntos, em mais 548 autuações. Essas três infrações concentram quase 90% dos delitos de trânsito flagrados pelo videomonitoramento, em Vila Velha.

PONTO

O secretário de Defesa Civil e Trânsito, coronel Oberacy Emmerich Júnior, explica que os pontos foram escolhidos porque eram os que registravam maior índice de acidentes, por colisão ou atropelamento. Segundo ele, desde que o videomonitoramento foi iniciado, não houve mais acidentes e, mesmo as infrações, têm reduzido mês a mês.

Para o secretário, é necessário que a população se conscientize sobre a necessidade de respeitar a legislação de trânsito, não apenas para evitar multas, mas para não se envolver em ocorrências mais graves.

A fiscalização por meio de videomonitoramento, segundo Emmerich, é prevista em resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e é realizada por agente de trânsito, que precisa fazer a notificação manualmente, uma por uma, e no campo de observação informar que a autuação foi feita por vídeo.

Motoristas cometendo infrações em Vila Velha Crédito: Reprodução

E tem que flagrar a infração naquele momento. Não se pode pegar imagem de arquivo. Essas são condições para que a fiscalização tenha validade, esclarece o secretário.

Emmerich diz ainda que as imagens da infração ficam guardadas e, no caso de recurso apresentado pelo motorista, os vídeos são usados pela administração.

Questionado sobre a expansão do videomonitoramento para outros pontos de Vila Velha, o secretário disse que ainda não há previsão. Ainda estamos testando o modelo, mas hoje já está nas maiores avenidas da cidade, observa.

Atualmente, o trabalho que tem sido feito paralelamente à fiscalização é o de campanhas educativas, sobretudo na rede municipal de ensino.

A gente foca muito nas escolas públicas porque as crianças acabam corrigindo os pais, quando aprendem o que é certo e errado, e servem como multiplicadores das boas práticas no trânsito, finaliza Emmerich.

Motoristas cometendo infrações em Vila Velha Crédito: Reprodução

SAIBA MAIS

Videomonitoramento

Números

5 trechos de fiscalização

1633 multas aplicadas, de março a outubro

Principais infrações

Falta de cinto de segurança (911)

Uso de Ceular (341)

Estacionamento proibido (207)

Parar sob a faixa de pedestre (72)

Transportar animal em desacordo com o Código de Trânsito (15)

Outras infrações

Deixar de dar seta

Veículo com restrição

Deixar de dar preferência a pedestre na faixa

Transportar criança em desacordo com a lei

Lotação excedente

Transitar na calçada

Contramão

Braço do lado de fora

Ultrapassar veículo na faixa de pedestre

Parar no cruzamento

Pontos das câmeras

Avenidas Hugo Musso e Champagnat, na Praia da Costa

Avenidas Jerônimo Monteiro e Sol, na Glória

Avenida Carlos Lindeberg e Rua Emygdio Ferreira Sacramento, em Aribiri

Avenidas Leila Diniz e Sérgio Cardoso, em Novo México

Avenidas Carlos Lindenberg e Jerônimo Monteiro, Centro