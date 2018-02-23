Hucam: para abrir, UTI infantil precisa de 86 profissionais

Espaço da UTI pediátrica é utilizado para treinamentos internos do Hucam enquanto não é inaugurado Crédito: Vitor Jubini | AG

Para colocar a UTI Pediátrica do Hucam em funcionamento, vão ser necessários, no mínimo, 86 profissionais. De acordo com Norma Suely Oliveira, chefe da Unidade de Terapia Intensiva, Semi-Intensiva, Pediátrica e Neonatal (UTISIpedneo), só de médicos intensivistas vão ser necessários 14.

Deste total, o hospital conta hoje com oito. Segundo Norma, como acreditava-se que o concurso seria liberado, foram chamados os médicos que estavam na reserva do último concurso, oito profissionais que atuam hoje na UTI Neonatal.

Com o reforço deles, ela conseguiu ampliar o número de leitos da Neonatal de 10 para 25. Lá, atuam além dos oito médicos convocados outros três enfermeiros na mesma condição. Nossa expectativa era de que fosse realizado outro concurso e pudéssemos convocar os profissionais que faltavam, o que não ocorreu, conta Norma.

Além dos médicos, para funcionar a UTI Pediátrica demandaria ainda enfermeiros (16), técnicos de enfermagem (46) e fisioterapeutas (10). E precisaria do apoio de especialistas que compartilhariam sua atuação com outros setores do hospital, como nutricionistas, técnicos de laboratório, lactário, farmacêutico, assistente social, psicólogo e terapeuta ocupacional.

OUTRO LADO

Uma solução mais rápida para o problema viria de um apoio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e até da Prefeitura de Vitória, como pondera o superintendente do Hucam, Luiz Alberto Sobral Vieira Júnior. Vamos tentar conversar com todos novamente. Poderíamos tentar uma ajuda temporária, até ser possível viabilizar o concurso, ponderou.

De acordo com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), responsável pelos hospitais universitários, com a estrutura física já entregue, agora os esforços estão concentrados em finalizar o dimensionamento dos serviços e de pessoal e em viabilizar formas de contratação dos profissionais para a unidade. Mas não informa prazos.

A Sesa informa que, quando houver a abertura da UTI Pediátrica, poderá analisar a contratação do serviço.

REDUÇÃO NO NÚMERO DE LEITOS ADULTOS

As dificuldades com pessoal também afetaram a UTI de adultos do Hucam, que teve seu número de leitos reduzidos de 16 para dez, por falta de médicos, como relata o superintendente do hospital, Luiz Alberto Sobral Vieira Júnior.

Ele relata que a situação foi motivada, principalmente, pelo fato de que alguns médicos que atuavam na UTI de adultos tiveram que lançar mão de afastamentos legais. É que as mudanças na legislação trabalhista determinam que mulheres que atuem neste tipo de ambiente precisam ser afastadas durante o período de gestação, além da licença maternidade.

Como não podiam contratar novos médicos, o superintendente optou por transferi-las para o Pronto-Socorro. Em função disso, precisamos reduzir o número de leitos na UTI, explicou.

Por outro lado, acrescenta sobral, as mudanças permitiram que fosse feito um reforço no atendimento do Pronto-Socorro. Conseguimos assim valorizar a nossa porta de entrada, melhorando o atendimento de complexidade para os pacientes cardiovascular, relatou.

A expectativa dele é de que uma solução para o problema possa vir até julho deste ano. Ele se refere a possibilidade de contratação temporária, via concurso público, que deve ser liberada nos próximos meses.