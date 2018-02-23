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Burocracia na saúde

Hucam: para abrir, UTI infantil precisa de 86 profissionais

Não há previsão de concurso; unidade necessita de 14 médicos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 fev 2018 às 00:37

Publicado em 23 de Fevereiro de 2018 às 00:37

Espaço da UTI pediátrica é utilizado para treinamentos internos do Hucam enquanto não é inaugurado Crédito: Vitor Jubini | AG
Para colocar a UTI Pediátrica do Hucam em funcionamento, vão ser necessários, no mínimo, 86 profissionais. De acordo com Norma Suely Oliveira, chefe da Unidade de Terapia Intensiva, Semi-Intensiva, Pediátrica e Neonatal (UTISIpedneo), só de médicos intensivistas vão ser necessários 14.
Deste total, o hospital conta hoje com oito. Segundo Norma, como acreditava-se que o concurso seria liberado, foram chamados os médicos que estavam na reserva do último concurso, oito profissionais que atuam hoje na UTI Neonatal.
Com o reforço deles, ela conseguiu ampliar o número de leitos da Neonatal de 10 para 25. Lá, atuam além dos oito médicos convocados outros três enfermeiros na mesma condição. Nossa expectativa era de que fosse realizado outro concurso e pudéssemos convocar os profissionais que faltavam, o que não ocorreu, conta Norma.
Além dos médicos, para funcionar a UTI Pediátrica demandaria ainda enfermeiros (16), técnicos de enfermagem (46) e fisioterapeutas (10). E precisaria do apoio de especialistas que compartilhariam sua atuação com outros setores do hospital, como nutricionistas, técnicos de laboratório, lactário, farmacêutico, assistente social, psicólogo e terapeuta ocupacional.
OUTRO LADO
Uma solução mais rápida para o problema viria de um apoio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e até da Prefeitura de Vitória, como pondera o superintendente do Hucam, Luiz Alberto Sobral Vieira Júnior. Vamos tentar conversar com todos novamente. Poderíamos tentar uma ajuda temporária, até ser possível viabilizar o concurso, ponderou.
De acordo com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), responsável pelos hospitais universitários, com a estrutura física já entregue, agora os esforços estão concentrados em finalizar o dimensionamento dos serviços e de pessoal e em viabilizar formas de contratação dos profissionais para a unidade. Mas não informa prazos.
A Sesa informa que, quando houver a abertura da UTI Pediátrica, poderá analisar a contratação do serviço.
REDUÇÃO NO NÚMERO DE LEITOS ADULTOS
As dificuldades com pessoal também afetaram a UTI de adultos do Hucam, que teve seu número de leitos reduzidos de 16 para dez, por falta de médicos, como relata o superintendente do hospital, Luiz Alberto Sobral Vieira Júnior.
Ele relata que a situação foi motivada, principalmente, pelo fato de que alguns médicos que atuavam na UTI de adultos tiveram que lançar mão de afastamentos legais. É que as mudanças na legislação trabalhista determinam que mulheres que atuem neste tipo de ambiente precisam ser afastadas durante o período de gestação, além da licença maternidade.
Como não podiam contratar novos médicos, o superintendente optou por transferi-las para o Pronto-Socorro. Em função disso, precisamos reduzir o número de leitos na UTI, explicou.
Por outro lado, acrescenta sobral, as mudanças permitiram que fosse feito um reforço no atendimento do Pronto-Socorro. Conseguimos assim valorizar a nossa porta de entrada, melhorando o atendimento de complexidade para os pacientes cardiovascular, relatou.
A expectativa dele é de que uma solução para o problema possa vir até julho deste ano. Ele se refere a possibilidade de contratação temporária, via concurso público, que deve ser liberada nos próximos meses.
No caso das duas UTIs,  pediátrica e adulto  o problema decorreu de um dimensionamento de profissionais feitos para o hospital em 2013, pelo Ministério do Planejamento. Ele não contemplou, segundo Sobral, as demandas que foram surgindo nos anos seguintes, como a criação de uma UTI Pediátrica. Isto sem contar os afastamentos legais, como os casos de gravidez e por doenças ou até trabalhista.

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