Hotel Majestic: Justiça prorroga prazo para desocupação

Ocupação do Hotel Majestic Crédito: Patrícia Scalzer

A Justiça prorrogou o prazo para que as 15 famílias que ocupam o antigo Hotel Majestic, localizado em Cidade Alta, Vitória, deixem o local. De acordo com a decisão da Justiça, caso os ocupantes não saiam pacificamente, poderá ser utilizada a força policial para que seja feita a reintegração de posse.

"Prorrogo até a próxima segunda-feira (25), oportunidade em que, não sendo cumprida voluntariamente a decisão liminar, será executado o despejo forçado de todos os ocupantes do imóvel de propriedade do Estado do Espírito Santo, onde outrora funcionou o Hotel Majestic", consta os autos.

liminar já havia sido concedida na última sexta (15), quando foi determinado prazo de três dias para a saída do grupo. O prazo passou, a ordem não foi cumprida e as pessoas permaneceram. Umana última sexta (15), quando foi determinado prazo de três dias para a saída do grupo. O prazo passou, a ordem não foi cumprida e as pessoas permaneceram.

'NÃO VAMOS SAIR'

Ocupação do Hotel Majestic Crédito: Patrícia Scalzer

Cerca de 50 pessoas entre adultos, crianças e idosos dividem os três andares do antigo Majestic. As famílias quase sempre têm a mesma história de vida: são pessoas humildes, que, sem trabalho formal, não conseguem pagar aluguel.

Vicente Mendes Filho, presidente do Movimento Nacional das Famílias Sem-Teto Vindas da Fazendinha, reafirmou que mesmo com a nova decisão, as famílias vão continuar no local e não cumprirão a determinação.

"Não vamos sair porque não temos para onde ir. Vamos resistir e pedir a Deus para que a polícia não use força para tentar nos retirar daqui. Nesta quarta-feira (20) a Secretaria Estadual de Direitos Humanos e a Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb) nos chamou para conversar, fomos na reunião e nada se resolveu. Nossa esperança é que esses órgãos nos ajude de alguma forma. Queremos ficar aqui ou que arrumem outro lugar para morarmos", comentou.

ÓRGÃOS SE MANIFESTAM

O secretário de Estado de Direitos Humanos, Leonardo Oggioni, contou que na última terça-feira (19) esteve no antigo Hotel Majestic para tentar dialogar com os ocupantes. De acordo com o ele, a intenção foi convencer os moradores a deixarem o local sem apresentar resistência para que a ação policial não seja a solução para a desocupação.

"Conversei com as pessoas que lá estão por cerca de duas horas e eles apresentaram suas reivindicações. Discutimos sobre possibilidades e agora estou fazendo a mediação entre o grupo e os órgãos competentes no tema. A decisão da Justiça precisa ser cumprida, então, que isso seja feito de forma pacífica. O Estado tem atuado para garantir até mesmo a segurança daquelas pessoas, já que as instalações são precárias e oferecem risco à saúde das pessoas."