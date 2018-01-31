Hospital terá que indenizar casal após errar tipo sanguíneo de bebê

Exame de sangue errado causou desconfiança Crédito: Arquivo

Um hospital de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foi condenado na Justiça a pagar R$ 10 mil a um casal depois de errar o tipo sanguíneo da filha em um exame. O valor será em compensação por danos morais.

Segundo os autos do processo, foi realizado um exame de tipagem sanguínea da filha recém-nascida. O casal recebeu como resultado o grupo sanguíneo AB e fator RH positivo. Como nenhum dos dois tem esse tipo sanguíneo na família, houve desconfiança da paternidade.

O casal foi fez um novo exame da filha na cidade onde moram, em Minas Gerais. O resultado obtido foi o tipo sanguíneo O, sendo fator de RH positivo.

Para o Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Itapemirim, o prejuízo causado é presumido e poderia ser imaginado antes, já que o casal, depois da felicidade de ter a filha, passou por momentos de desconfiança quanto à paternidade.