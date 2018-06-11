Hospital Infantil recebe 26 novos leitos de UTI

Novas UTIPs no Hospital Infantil foram inauguradas Crédito: Kaique Dias

O Hospital Infantil vai contar com mais 26 leitos de Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP) a partir desta terça-feira (12). Os espaços funcionarão no segundo piso do prédio do Hospital da Polícia Militar (HPM), em Bento Ferreira, onde já está o Pronto Socorro do Hospital Infantil. O Governo do Estado informou que, em breve, também será inaugurada a unidade de oncologia no local, promessa do ano passado que não foi cumprida pela burocracia, segundo o governo.

No total, serão 41 leitos para UTIP, incluindo outros 15 espaços que estão na unidade do hospital em Santa Lúcia. Dos 26 novos leitos, serão 10 para UTI e 16 semi-intensivos.

Segundo o secretário estadual de saúde, Ricardo Oliveira, a ampliação é necessária porque não existe nem possibilidade de comprar o serviço de tratamento intensivo pediátrico na rede particular, caso seja necessário. A demanda é muito grande. Havia a necessidade de ampliar e, por isso, estamos fazendo essa intervenção. É uma melhoria grande no atendimento pediátrico, relatou.

O Pronto Socorro do Hospital Infantil está na área do HPM desde outubro do ano passado. A entrega estava prevista para julho e a justificativa do atraso também foi a burocracia. O espaço leva o nome da médica Milena Gottardi, assassinada em setembro de 2017. Assista ao vídeo abaixo:

ONCOLOGIA AINDA SEM DATA PARA MUDAR

O setor de oncologia, que fica em Santa Lúcia e vem sendo alvo de várias reclamações por parte de quem depende do serviço público de saúde, ainda está sem prazo para ir para a área do HPM, como prometido desde maio do ano passado. Segundo o secretário estadual de saúde, Ricardo Oliveira, a burocracia atrasou as obras.

Eu parei de dar prazo porque você é traído pela burocracia pública. Já era para ter descido mesmo. Agora mesmo atrasamos por um outro fator, que foi a greve dos caminhoneiros. A enfermaria da oncologia não ficou pronta pelo piso que não chegou a tempo. Mas estamos próximo de terminar as obras, explicou.

A Unidade de Tratamento de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon) já está pronta. No caso da enfermaria falta apenas o piso ser colocado, em prazo de até 30 dias, segundo o secretário. Já o ambulatório, que vai receber consultas, terá obras iniciadas nesta terça-feira.

AMPLIAÇÃO

Com a ida do setor para o HPM, o espaço que fica no Hospital Infantil em Santa Lúcia vai passar por reformas. A promessa é que sejam abertos 14 novos leitos de UTI pediátrica, 12 leitos semi-intensivos, uma unidade de pneumologia e uma sala de endoscopia pediátrica, além da abertura de novos consultórios e salas para pequenos procedimentos para pacientes que não precisam de internação.