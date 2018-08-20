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PROBLEMA

Hospital Infantil de Vitória fica mais de uma hora sem luz

O registro da queda de energia aconteceu por volta das 17h50
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 ago 2018 às 23:53

Publicado em 19 de Agosto de 2018 às 23:53

Hospital Estadual Infantil de Vitória sem energia neste domingo (19) Crédito: Internauta
Acompanhantes e pacientes internados no Hospital Estadual Infantil de Vitória, em Bento Ferreira, ficaram assustados no início da noite deste domingo (19). O local ficou completamente às escuras por volta das 17h50. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesa), afirmando que o problema foi num disjuntor.
Uma funcionária do hospital, que não quis ser identificada, informou que todo o estabelecimento ficou no escuro, inclusive a UTI. A servidoraafirmou ainda que, por conta da falta de energia, houve uma preocupação com os pacientes que necessitam de aparelhos, o que gerou uma correria.
"O Pronto-Socorro do Hospital Infantil deu um apagão há mais de 40 minutos. Tem crianças no respirador e não sabemos se vai voltar. Está uma correria aqui. Até a UTI está sem energia", disse.
OUTRO LADO
Procurada, a direção do Hospital Estadual Infantil de Vitória informou que um problema no disjuntor ocasionou falta de energia no hospital. A equipe de manutenção foi acionada e o problema resolvido ainda no início da noite deste domingo (19). A energia foi restabelecida por volta das 19h10 e o atendimento não foi prejudicado. O hospital está funcionando normalmente.

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