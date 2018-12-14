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Reformas e construções

Hospital Infantil de Vitória: acordo judicial vai garantir ampliação

Até o fim do ano, novos leitos oncológicos devem ser providenciados na unidade, além de outros investimentos

Publicado em 13 de Dezembro de 2018 às 22:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2018 às 22:09
O Hospital Infantil de Vitória Crédito: Marcelo Prest
Um acordo judicial firmado entre o Governo do Espírito Santo e o Ministério Público estadual nesta terça-feira (11) vai garantir a criação de leitos e investimentos no Hospital Infantil de Vitória já até o fim deste ano. Por meio do acordo, a Secretaria de Estado da Saúde terá que providenciar uma nova enfermaria oncológica com 26 leitos, ambulatório oncológico com no mínimo oito leitos, e aumento de 19 leitos dia.
No prazo de 12 meses, a lavanderia e o Centro de Referência de Imunos Especiais (Crie), devem ser instalados na área que pertence ao Hospital da Polícia Militar (HPM), em Bento Ferreira, que será integrada ao Hospital Infantil.
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O Governo do Estado se comprometeu, ainda, a, no prazo de 18 a 36 meses, providenciar ampliações do setor oncológico do Hospital Infantil, no bairro Santa Lúcia, para garantir o funcionamento do Ambulatório de Especialidades, com no mínimo 20 novos leitos e uma sala de endoscopia; e do Centro de Referência em Fibrose Cística, com no mínimo três consultórios.
SESA
No acordo judicial, também está previsto que, em três anos, o Estado dará início às obras de ampliação do pronto socorro Drª Milena Gottardi, entregue em 2017. Acionada pelo Gazeta Online, a Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa) informou que as obras de melhoria e ampliação do atendimento pediátrico começaram no final de 2016.
Conforme anunciado à época, as obras para a transferência do setor de oncologia de Santa Lúcia para Bento Ferreira começaram em 2016. A previsão é de que sejam concluídas até o final deste ano. A sala de quimioterapia da Unidade de Tratamento de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), terá 14 leitos de hospital. A que funciona hoje, conta com 10 leitos.
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Com essas mudanças, serão realizadas melhorias e ampliação na unidade em Santa Lúcia. Serão abertos 14 novos leitos de UTI pediátrica, totalizando 20 leitos; 12 leitos semi-intensivos; uma unidade de pneumologia, com mais cinco leitos, totalizando 17 leitos e uma sala de endoscopia pediátrica, além da abertura de consultórios e salas de pequenos procedimentos para aqueles pacientes que não precisam de internação.
E, com a transferência dos 19 leitos de enfermaria do setor de oncologia para a área do Hospital da Polícia Militar, no espaço, serão abertos 19 leitos clínicos de pediatria.
Hospital Infantil de Vitória, acordo judicial vai garantir ampliação

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