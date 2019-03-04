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Lagoa de Jacaraípe

Homens tentam fugir de abordagem e trocam tiros com a PM

Eles bateram com o carro em uma cerca e trocaram tiros com os policiais, que revidaram

Publicado em 04 de Março de 2019 às 18:12

Raquel Lopes

Raquel Lopes

Publicado em 

04 mar 2019 às 18:12
Carro onde dois homens foram presos após abordagem policial no bairro Lagoa de Jacaraípe, na Serra Crédito: Divulgação / Polícia Militar do ES
Dois homens trocaram tiros com a Polícia Militar em Lagoa de Jacaraípe, na Serra, na madrugada desta segunda-feira (4). O fato ocorreu após os suspeitos Adilson Luiz Marcelino e Olívio Gomes da Silva Neto tentarem fugir da abordagem dos militares.
Segundo informações da Polícia Militar, por meio de nota, policiais militares foram realizar uma abordagem a um veículo de passeio no bairro Lagoa de Jacaraípe. No entanto, os suspeitos não pararam o veículo e tentaram fugir do local.
Na fuga, eles colidiram contra uma cerca. Neste momento os policiais foram surpreendidos por tiros ao realizar a abordagem. Os PMs revidaram e os homens acabaram detidos.  
A Polícia Civil, por meio de nota, informou que os conduzidos foram autuados em flagrante por tentativa de homicídio e serão encaminhados para o Centro de Triagem de Viana (CTV). Um pistola também foi apreendida com a dupla.
 

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