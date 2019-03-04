Homens tentam fugir de abordagem e trocam tiros com a PM

Carro onde dois homens foram presos após abordagem policial no bairro Lagoa de Jacaraípe, na Serra Crédito: Divulgação / Polícia Militar do ES

Dois homens trocaram tiros com a Polícia Militar em Lagoa de Jacaraípe, na Serra, na madrugada desta segunda-feira (4). O fato ocorreu após os suspeitos Adilson Luiz Marcelino e Olívio Gomes da Silva Neto tentarem fugir da abordagem dos militares.

Segundo informações da Polícia Militar, por meio de nota, policiais militares foram realizar uma abordagem a um veículo de passeio no bairro Lagoa de Jacaraípe. No entanto, os suspeitos não pararam o veículo e tentaram fugir do local.

Na fuga, eles colidiram contra uma cerca. Neste momento os policiais foram surpreendidos por tiros ao realizar a abordagem. Os PMs revidaram e os homens acabaram detidos.

A Polícia Civil, por meio de nota, informou que os conduzidos foram autuados em flagrante por tentativa de homicídio e serão encaminhados para o Centro de Triagem de Viana (CTV). Um pistola também foi apreendida com a dupla.