Homem que morreu afogado na Beira-mar será enterrado em Vitória

Baía de Vitória, na Avenida Beira-mar Crédito: Vitor Jubini

O homem que morreu afogado na manhã desta terça-feira após pular pelado na Baía de Vitória, em Vitória, está sendo velado na noite desta terça-feira (8), a partir das 21h30. O enterro acontecerá nesta quarta-feira (9), às 13h, em Maruípe.

O caso provocou muita comoção uma vez que muitas pessoas presenciaram o homem nadando, enquanto a Guarda Municipal de Vitória tentava ajudar. O Corpo de Bombeiros foi chamado mas não chegou à tempo do resgate.

Na noite desta terça-feira (8), a sobrinha dele ligou para a redação do Gazeta Online para esclarecer o caso. Segundo ela e a mãe, que são primas da vítima, Patrick Duarte tinha 34 anos e morava em Vila Velha. Ele estava na casa delas, no Centro de Vitória, desde as festas de final de ano.

Segundo elas, Patrick era usuário de drogas e enfrentava problemas com bebida alcoólica. Na madrugada desta terça-feira (8), insistiu em sair de casa com uma mochila com roupas e todos os documentos. Elas não quiseram entrar em conflito porque havia crianças na casa. A mochila não foi encontrada.