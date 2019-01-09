Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Homem que morreu afogado na Beira-mar será enterrado em Vitória
Corpo de Bombeiros

Homem que morreu afogado na Beira-mar será enterrado em Vitória

Sobrinha e prima informaram que o homem não era morador de rua e que ele era morador do Centro de Vitória

Publicado em 08 de Janeiro de 2019 às 23:38

Publicado em 

08 jan 2019 às 23:38
Baía de Vitória, na Avenida Beira-mar Crédito: Vitor Jubini
O homem que morreu afogado na manhã desta terça-feira após pular pelado na Baía de Vitória, em Vitória, está sendo velado na noite desta terça-feira (8), a partir das 21h30. O enterro acontecerá nesta quarta-feira (9), às 13h, em Maruípe.
O caso provocou muita comoção uma vez que muitas pessoas presenciaram o homem nadando, enquanto a Guarda Municipal de Vitória tentava ajudar. O Corpo de Bombeiros foi chamado mas não chegou à tempo do resgate.
Na noite desta terça-feira (8), a sobrinha dele ligou para a redação do Gazeta Online para esclarecer o caso. Segundo ela e a mãe, que são primas da vítima, Patrick Duarte tinha 34 anos e morava em Vila Velha. Ele estava na casa delas, no Centro de Vitória, desde as festas de final de ano.
Segundo elas, Patrick era usuário de drogas e enfrentava problemas com bebida alcoólica. Na madrugada desta terça-feira (8), insistiu em sair de casa com uma mochila com roupas e todos os documentos. Elas não quiseram entrar em conflito porque havia crianças na casa. A mochila não foi encontrada.
Procurada pela reportagem, a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (SESP) informou que "o corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para identificação da vítima".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

afogamento
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro
Cantor Roberto Carlos desembarcou no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim para show na cidade e para homenagear o pai dele, que recebeu placa no terminal de passageiros
Roberto Carlos desembarca em Cachoeiro para show histórico: "Dá frio na barriga"
Imagem de destaque
Chuva de granizo chama a atenção de moradores de Sooretama neste domingo (19)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados