Homem passa mal e desmaia enquanto dirigia na orla de Camburi

Homem passa mal e desmaia enquanto dirigia na Avenida Dante Micheline Crédito: Caíque Verli

Um homem de 42 anos passou mal enquanto dirigia na Avenida Dante Michelini na manhã desta terça-feira (1°), entre o cruzamento das avenidas Adalberto Simão Nader e Norte Sul. Por volta das 8h30, ele foi encontrado desacordado, com todas as portas e os vidros fechados do veículo.

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Populares precisaram de um facão para conseguir abrir o vidro do carro. Uma dessas pessoas subiu no teto do veículo, uma caminhonete S10, e, com o facão, começou a bater no vidro até que os populares conseguiram abaixá-lo, sem danificar a janela.

Antes, eles tentaram abrir a porta, mas não conseguiram. Bateram na porta para ver se ele reagia, mas o senhor não acordava.

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