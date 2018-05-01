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Dante Michelini

Homem passa mal e desmaia enquanto dirigia na orla de Camburi

Para retirá-lo do carro, que estava fechado, populares usaram um facão

Publicado em 01 de Maio de 2018 às 13:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mai 2018 às 13:06
Homem passa mal e desmaia enquanto dirigia na Avenida Dante Micheline Crédito: Caíque Verli
Um homem de 42 anos passou mal enquanto dirigia na Avenida Dante Michelini na manhã desta terça-feira (1°), entre o cruzamento das avenidas Adalberto Simão Nader e Norte Sul. Por volta das 8h30, ele foi encontrado desacordado, com todas as portas e os vidros fechados do veículo.
Homem passa mal e desmaia enquanto dirigia na Orla de Camburi
Populares precisaram de um facão para conseguir abrir o vidro do carro. Uma dessas pessoas subiu no teto do veículo, uma caminhonete S10, e, com o facão, começou a bater no vidro até que os populares conseguiram abaixá-lo, sem danificar a janela.
Antes, eles tentaram abrir a porta, mas não conseguiram. Bateram na porta para ver se ele reagia, mas o senhor não acordava. 
VEJA VÍDEO | HOMEM SOBE NO TETO DO VEÍCULO PARA AJUDAR O MOTORISTA
Uma equipe do Samu esteve no local e fez os primeiros atendimentos, antes de levá-lo para o hospital ainda desacordado. As marcas na roda indicam que o motorista arrastou o veículo no meio-fio antes do carro parar. Uma aglomeração de curiosos se formou na pista.

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