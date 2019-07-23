Vila Velha

Homem morre em colisão entre duas motos em cruzamento da Praia da Costa

O resgate tentou reanimar Pedro Paulo de Jesus Miranda, 52 anos, por cerca de 40 minutos, mas ele não resistiu. Já a segunda vítima foi encaminhada ao Hospital São Lucas, em Vitória.

Publicado em 23 de julho de 2019 às 12:44 - Atualizado há 6 anos

Homem morre em acidente entre duas duas motos em cruzamento da Praia da Costa Crédito: Marcos Lira

Um acidente entre duas motos resultou na morte de um homem, 52 anos, na manhã desta terça-feira (23). A colisão aconteceu às 7h, no cruzamento entre as avenidas Castelo Branco e Hugo Musso, na Praia da Costa, em Vila Velha.

Identificado pela polícia como Pedro Paulo de Jesus Miranda, a vítima estava em uma motocicleta Dafra. Já a outra vítima estava em uma Honda Biz. Segundo policiais de trânsito que atenderam a ocorrência, duas ambulâncias foram ao local para prestar socorro às vítimas.

O resgate tentou reanimar Pedro Paulo por cerca de 40 minutos, mas ele não resistiu. Já a segunda vítima foi encaminhada ao Hospital São Lucas, em Vitória.

Homem morre em colisão entre duas motos em cruzamento da Praia da Costa

"GRITOS"

De acordo com o representante comercial Marcos Lira, ele ouviu o barulho do impacto e os gritos de uma das vítimas.

"Eu moro no prédio bem próximo de onde aconteceu o acidente. Acordei com o barulho e depois ouvi a vítima gritar muito. Eu fiquei apavorado, olhei pela janela e os dois estavam no chão. Acredito que o senhor que morreu tenha batido com a cabeça", disse.

O representante comercial relatou ainda que a equipe do SAMU fez massagens cardíacas na vítima e depois o colocaram dentro da ambulância.

"Achei estranho porque quando colocam na ambulância eles saem logo, com esse senhor, depois da massagem, ele foi colocado na ambulância e ela ficou um tempo parada. Acho que estavam tentando estabilizar. Quando vim falar com os policiais para saber notícias dele, fui informado de que ele havia morrido. É muito triste" contou.

O ACIDENTE

À polícia, a vítima da Honda Biz, contou que estava parada na Avenida Hugo Musso e seguia em direção ao bairro Itapuã. Foi no momento em que o semáforo abriu para ele que Pedro Paulo, que conduzia a Dafra, surgiu na Avenida Castelo Branco, buzinando repetidamente. Em seguida, houve a colisão.

A Polícia Militar informou que foi acionada para verificar um acidente com duas vítimas onde um homem sentia fortes dores de cabeça. A PM relatou ainda que depois que a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) tentou reanimar Pedro Paulo. Sem sucesso, a vítima foi colocada na ambulância e encaminhada ao Departamento Médico Legal (DML), em Vitória.

Foi a filha de Pedro que buscou a motocicleta do pai no local do acidente. O condutor da Honda Biz foi submetido a um teste do etilômetro (bafômetro) que deu negativo.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta