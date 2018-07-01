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Homem morre em acidente na BR 101 em Guarapari

O carona do carro envolvido no acidente ficou ferido com a batida. Ele foi encaminhado a um hospital, segundo a Eco 101

Publicado em 01 de Julho de 2018 às 15:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jul 2018 às 15:46
Antônio Magnago, mais conhecido como Katita, morreu em acidente na BR 101, em Guarapari Crédito: Reprodução/Facebook
Um homem morreu em um acidente envolvendo um carro e um caminhão no km 343 da BR 101, em Guarapari, na madrugada deste domingo (1º). Segundo a Eco 101, concessionária que administra a rodovia, uma pessoa ficou ferida e foi encaminhada a um hospital.
De acordo com o Centro de Controle Operacional da Eco 101, um Toyota Bandeirante trafegava em sentido sul e colidiu na lateral esquerda do caminhão que trafegava no sentido norte da rodovia. O motorista do carro não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente. O carona foi atendido por uma equipe da concessionária e socorrido. A rodovia ficou interditada, mas já foi liberada e o trânsito flui normalmente na região.
Antônio Magnago, também conhecido como Toninho ou Katita Magnago, foi a vítima que morreu no local. Nas redes sociais, amigos da vítima informam que o velório será realizado em sua residência em Simpatia. O enterro será nesta segunda-feira (2), em Quarto Território, Alfredo Chaves, às 9h.
TRECHO PERIGOSO
O trecho do acidente deste domingo (1), KM 343, é o mesmo em que há pouco mais de um ano aconteceu mais de 20 pessoas morreram na colisão entre duas ambulâncias, um ônibus e uma carreta. Segundo um estudo feito pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), divulgado no dia 4 de junho, o trecho que vai do quilômetro 343 ao 353, da BR 101, é o mais perigoso do Brasil.
Ônibus carbonizado e ambulância caída após acidente na BR 101, em Guarapari, que matou 23 pessoas Crédito: Bernardo Coutinho

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