Homem morre em acidente na BR 101 em Guarapari

Antônio Magnago, mais conhecido como Katita, morreu em acidente na BR 101, em Guarapari Crédito: Reprodução/Facebook

Um homem morreu em um acidente envolvendo um carro e um caminhão no km 343 da BR 101, em Guarapari, na madrugada deste domingo (1º). Segundo a Eco 101, concessionária que administra a rodovia, uma pessoa ficou ferida e foi encaminhada a um hospital.

De acordo com o Centro de Controle Operacional da Eco 101, um Toyota Bandeirante trafegava em sentido sul e colidiu na lateral esquerda do caminhão que trafegava no sentido norte da rodovia. O motorista do carro não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente. O carona foi atendido por uma equipe da concessionária e socorrido. A rodovia ficou interditada, mas já foi liberada e o trânsito flui normalmente na região.

Antônio Magnago, também conhecido como Toninho ou Katita Magnago, foi a vítima que morreu no local. Nas redes sociais, amigos da vítima informam que o velório será realizado em sua residência em Simpatia. O enterro será nesta segunda-feira (2), em Quarto Território, Alfredo Chaves, às 9h.

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