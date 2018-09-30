Homem morre em acidente entre duas motos em Colatina

Homem morreu em acidente entre duas motos na ES 080 Crédito: Internauta

Um homem de 48 anos morreu e três pessoas ficaram feridas após um acidente entre duas motos na ES 080, próximo ao trevo de Novo Brasil, em Colatina, região Noroeste do Estado, no final da manhã deste sábado (29). Alvimar Rodrigues de Souza morreu na hora. Os três feridos foram socorridos e encaminhados para hospitais da região.

Segundo a Polícia Militar, Alvimar seguia de moto na rodovia, com uma mulher na garupa, no sentido Colatina. Ele teria invadido a contramão e batido de frente com a outra moto, onde estava um casal que seguia no sentido São Domingos do Norte e que iria para um evento religioso.