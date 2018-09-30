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Na ES 080

Homem morre em acidente entre duas motos em Colatina

Alvimar Rodrigues de Souza morreu na hora. Três pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para hospitais da região
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 set 2018 às 22:29

Publicado em 29 de Setembro de 2018 às 22:29

Homem morreu em acidente entre duas motos na ES 080 Crédito: Internauta
Um homem de 48 anos morreu e três pessoas ficaram feridas após um acidente entre duas motos na ES 080, próximo ao trevo de Novo Brasil, em Colatina, região Noroeste do Estado, no final da manhã deste sábado (29). Alvimar Rodrigues de Souza morreu na hora. Os três feridos foram socorridos e encaminhados para hospitais da região.
Segundo a Polícia Militar, Alvimar seguia de moto na rodovia, com uma mulher na garupa, no sentido Colatina. Ele teria invadido a contramão e batido de frente com a outra moto, onde estava um casal que seguia no sentido São Domingos do Norte e que iria para um evento religioso.
A mulher que estava de carona com Alvimar foi levada para o Hospital Silvio Avidos, em Colatina. O casal da outra moto foi socorrido para um hospital particular do município. Já o corpo de Alvimar foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.

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