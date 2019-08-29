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Serra

Homem morre atropelado na BR 101 na Serra

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima atravessava fora da faixa de pedestres quando foi atingida por um veículo

Publicado em 29 de Agosto de 2019 às 14:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 ago 2019 às 14:51
Homem morre atropelado na BR 101, Serra Crédito: Raphael Rodrigues
Um homem morreu após ser atropelado por um veículo no quilômetro 257 da BR 101, na Serra. O acidente aconteceu por volta das 16h30 desta quinta-feira (29).
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima atravessava fora da faixa de pedestres quando foi atingida e morreu com o impacto da colisão. A ambulância da Eco101, concessionária que administra a rodovia, chegou a ser acionada para prestar socorro.
Segundo a concessionária, próximo ao local do atropelamento, há um viaduto com passagem para pedestres, garantindo a segurança da travessia.
Devido ao ocorrido, houve interdição na pista central da rodovia com desvio pela lateral, no sentido Linhares.
Homem morre atropelado na BR 101, Serra Crédito: Raphael Rodrigues
> É grave estado de saúde de pedestre atropelado na calçada em Vila Velha
 

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