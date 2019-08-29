Homem morre atropelado na BR 101 na Serra

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima atravessava fora da faixa de pedestres quando foi atingida e morreu com o impacto da colisão. A ambulância da Eco101, concessionária que administra a rodovia, chegou a ser acionada para prestar socorro.
Segundo a concessionária, próximo ao local do atropelamento, há um viaduto com passagem para pedestres, garantindo a segurança da travessia.
Devido ao ocorrido, houve interdição na pista central da rodovia com desvio pela lateral, no sentido Linhares.